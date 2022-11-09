Соцдемы ждут от министра образования предложений по решению проблемы с зарплатами учителей в детских садах

Сейчас в Эстонии действует система, когда государство финансово поддерживает выплату зарплат учителям детсадов, чтобы они составляли 90 % минимальной зарплаты школьных учителей. Поскольку в следующем году зарплата педагогов в школах повысится на 24 %, при этом государственная дотация на выплату зарплат учителям в детских садах не увеличится, у местных самоуправлений в сложной экономической ситуации просто не хватит средств на повышения зарплат в детских садиках.



„Из-за кризиса никто не должен лишаться части зарплаты. Наоборот. Бороться с инфляцией нужно при помощи быстрого повышения зарплаты, как это во многом происходит в государственном секторе. Учителя нуждаются в чувстве защищенности, и и его необходимо обеспечить“, – сказал председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.



Мэр Выру, заместитель председателя партии Анти Аллас в свою очередь отметил, что государство повысило зарплату школьным учителям, но при этом напрочь забыло об учителях в детских садах и кружках по интересам.



По его словам, у большинства самоуправлений нет достаточных средств для повышения зарплат учителям, получающим зарплату от местных самоуправлений, в тех объемах, которые может себе позволить государство. При этом Аллас подчеркнул, что учителя детских садов и педагоги в кружках безусловно заслуживают повышения зарплаты.



Социал-демократы поднимут эту проблему в правительстве и ждут от министра образования и науки Тыниса Лукаса предложений по решению проблемы.



„Помимо школьных учителей есть еще и учителя в детских садах, а также молодежные работники и работающие в кружках по интересам педагоги, о которых мы не должны забывать“, – сказал Лаури Ляэнеметс.



Государственная субсидия для выплаты зарплаты учителям в детских садах не повышалась с 2018 года и остается на уровне 15 млн евро в год. Нужно найти дополнительно по меньшей мере еще 15 млн евро, чтобы госсубсидия составляла ежегодно не менее 30 млн евро. Но даже в этом случае основную часть зарплаты учителям в детских садах должны будут выплачивать сами местные самоуправления.