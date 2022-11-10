Мнение
10.11.2022, 09:00

МНЕНИЕ | Кто в Эстонии оказался „троянским конем“?

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Эстонская республика погрузилась в атмосферу всеобщей подозрительности
Алексей Шлендухов
учитель школы Колкья, колумнист
Макет троянского коня. Иллюстративное фото
Макет троянского коня. Иллюстративное фото
ФОТО: Scott Griessel | Scanpix

Колумнист RusDelfi Алексей Шлендухов размышлял над последними новостями об украинских беженцах, которые могут оказаться скрытыми путинистами, предложении о лишении права голоса неграждан и вопросе о недостаточном владении государственным языком ряда жителей Эстонии. Действительно ли в Эстонии, в которой, по мнению автора, царит теперь атмосфера всеобщей подозрительности, завелись „троянские кони“?

Беженцы нынчне уже не те...

Профессор Тартуского университета Мартин Эхала недавно заявил, что поскольку „к настоящему времени ситуация на фронте сильно изменилась, то должно измениться и отношение к новым украинским беженцам, особенно к тем, кто хочет попасть в Эстонию через российскую границу“.

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