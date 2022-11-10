МНЕНИЕ | Кто в Эстонии оказался „троянским конем“?

Колумнист RusDelfi Алексей Шлендухов размышлял над последними новостями об украинских беженцах, которые могут оказаться скрытыми путинистами, предложении о лишении права голоса неграждан и вопросе о недостаточном владении государственным языком ряда жителей Эстонии. Действительно ли в Эстонии, в которой, по мнению автора, царит теперь атмосфера всеобщей подозрительности, завелись „троянские кони“?