Мнение
09.11.2022, 15:00

МНЕНИЕ | Киев, я люблю тебя

 (7)
Анне Быкова
украинская журналистка, беженка
epaselect UKRAINE RUSSIA CONFLICT PHOTO SET KYIV BLACKOUT
epaselect UKRAINE RUSSIA CONFLICT PHOTO SET KYIV BLACKOUT
ФОТО: ROMAN PILIPEY | EPA

Я иду под дождем по улице Большой Васильковской в районе площади Льва Толстого. В начале войны ее предложили „дерусифицировать“, переименовав на площадь Героев Украины. Идея принадлежала одной малоизвестной (вообще не известной) депутату киевского горсовета, которая направила соответствующее письмо мэру города. К счастью, площадь Льва Толстого и одноименная станция метро под ней сохраняют свое название по сей день, пишет украинская журналистска Анне Быкова.

И пока я иду под дождем, в вечерних сумерках (электричества-то нет), я поясню свою позицию касательно переименований. Да, избавляться от упоминаний токсичных для Украины персонажей стоит. Но смешивать грешное с праведным — нет. Для любого грамотного человека очевидно, что Лев Толстой имеет точно такое же отношение к сегодняшней войне, как он сам — к полетам в космос. Истеричная волна переименований выгодна многим — тем, кто на ней зарабатывает. Таблички, вывески, стикеры на остановках… Целая полиграфическая махина „переименовывает“ топографические объекты Киева, называя это волной „дерусификации“. Это факт, и этот факт не красит отдельных чиновников.

Я иду дальше. Там, за углом, начинается Крещатик. Уже не тот Крещатик, который представляете вы: с каштанами, светящимися витринами и ларьками с мороженым. Почти все каштаны вырублены, в ларьках — преимущественно кофе. Большинство магазинов закрыты — еще со времен эпидемии на них висят вывески „Сдается в аренду“. Мороженое купить можно, но в „лакшери“-окошках от местных ресторанов. Но заплатить за него придется как за полноценное блюдо в ресторане.

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