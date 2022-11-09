МНЕНИЕ | Киев, я люблю тебя(7)
Я иду под дождем по улице Большой Васильковской в районе площади Льва Толстого. В начале войны ее предложили „дерусифицировать“, переименовав на площадь Героев Украины. Идея принадлежала одной малоизвестной (вообще не известной) депутату киевского горсовета, которая направила соответствующее письмо мэру города. К счастью, площадь Льва Толстого и одноименная станция метро под ней сохраняют свое название по сей день, пишет украинская журналистска Анне Быкова.
И пока я иду под дождем, в вечерних сумерках (электричества-то нет), я поясню свою позицию касательно переименований. Да, избавляться от упоминаний токсичных для Украины персонажей стоит. Но смешивать грешное с праведным — нет. Для любого грамотного человека очевидно, что Лев Толстой имеет точно такое же отношение к сегодняшней войне, как он сам — к полетам в космос. Истеричная волна переименований выгодна многим — тем, кто на ней зарабатывает. Таблички, вывески, стикеры на остановках… Целая полиграфическая махина „переименовывает“ топографические объекты Киева, называя это волной „дерусификации“. Это факт, и этот факт не красит отдельных чиновников.