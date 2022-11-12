Таллинн разрабатывает план. Похоже, движение по главным дорогам станет максимально неудобным

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет ссылается на данные о том, что автомобили, едущие медленнее, например, со скоростью 30 км/ч, создают меньше дорожного шума, чем автомобили, двигающиеся с обычной скоростью, то есть 50 км/ч в час.