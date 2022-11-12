12.11.2022, 08:30
Таллинн разрабатывает план. Похоже, движение по главным дорогам станет максимально неудобным(23)
ФОТО: | Delfi Meedia
У таллиннских городских властей есть четкий план, как снизить шум от транспорта и уменьшить количество ДТП, пишет Forte. Но, похоже, теперь автомобильное движение на основных магистралях в центре города будет максимально неудобным.
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет ссылается на данные о том, что автомобили, едущие медленнее, например, со скоростью 30 км/ч, создают меньше дорожного шума, чем автомобили, двигающиеся с обычной скоростью, то есть 50 км/ч в час.