Авто
12.11.2022, 08:30

Таллинн разрабатывает план. Похоже, движение по главным дорогам станет максимально неудобным

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Вице-мэр Таллинна Владимир Свет
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

У таллиннских городских властей есть четкий план, как снизить шум от транспорта и уменьшить количество ДТП, пишет Forte. Но, похоже, теперь автомобильное движение на основных магистралях в центре города будет максимально неудобным.

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет ссылается на данные о том, что автомобили, едущие медленнее, например, со скоростью 30 км/ч, создают меньше дорожного шума, чем автомобили, двигающиеся с обычной скоростью, то есть 50 км/ч в час.

На основании этих данных, чтобы уменьшить шум, город намерен ограничить скорость на многих улицах. Соответствующий план действий находится в работе.

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