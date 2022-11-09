ВИДЕО | Жуткая травма в НХЛ: игрок получил коленом в голову, и тут же ему наступили коньком на руку

В начале второго периода форвард „Ойлерс“ Кэйн в борьбе с Майерсом оказался на льду, и дальше случилось ужасное. Кативший мимо Марун коленом съездил по голове лежачему Кэйну и попутно наступил ему на руку – через какие-то мгновения нападающий „Эдмонтона“ понял, что случилось, и рванул к скамейке с криками о помощи. Выглядело это жутковато, пишет Sports.ru.

Лезвие конька Маруна могло зацепить и сухожилия, но пока можно только догадываться – характер травмы и сроки восстановления будут известны позже. Главное, что все среагировали быстро: на льду моментально появились носилки, пусть они и не требовались, а сам Кэйн был оперативно доставлен в больницу.

„У него глубокий порез на запястье. Его состояние стабилизировалось, и он был отправлен в больницу, – сказал генменеджер „Ойлерс“ Кен Холланд. – Кэйну предстоит операция на запястье, с ним все будет в порядке“.

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