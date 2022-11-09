Свинцовые пояса, болезнь и вина отца. Осужденный тренер рассказал, почему юный хоккеист стал инвалидом

Минздрав Латвии, тренер Вячеслав Назаров и спортивный клуб должны будут выплатить 40 тысяч евро в качестве моральной компенсации бывшему хоккеисту, который перенес клиническую смерть во время тренировки. Это произошло из-за слишком интенсивных физических нагрузок. Молодой человек выжил, но позже ему была присвоена вторая группа инвалидности.