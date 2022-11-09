09.11.2022, 11:32
Свинцовые пояса, болезнь и вина отца. Осужденный тренер рассказал, почему юный хоккеист стал инвалидом(3)
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Минздрав Латвии, тренер Вячеслав Назаров и спортивный клуб должны будут выплатить 40 тысяч евро в качестве моральной компенсации бывшему хоккеисту, который перенес клиническую смерть во время тренировки. Это произошло из-за слишком интенсивных физических нагрузок. Молодой человек выжил, но позже ему была присвоена вторая группа инвалидности.
Хотя события произошли в 2002 году, окончательный вердикт по делу был вынесен только в конце октября этого года. Delfi.lv расследует обстоятельства дела и роль, которую сыграл в нем отец молодого спортсмена.