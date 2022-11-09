ОТ РЕДАКЦИИ | Правительство, вы задавили людей ценами и налогами

На минувшей неделе банк Citadele опубликовал результаты опроса о том, как люди в Эстонии справляются с ростом цен. Ответы на вопрос, на чем люди стараются экономить, оказались ожидаемыми: 45% отказались от посещения кафе и покупки готовой еды, 36% были вынуждены отказать себе в развлечениях. Отказ от путешествий и походов в кинотеатр в условиях повышения цен, конечно, является очевидным вариантом сокращениях своих ежемесячных расходов. Однако, 45% респондентов так же отметили, что они собираются отказаться от покупки лекарств и откладывают медицинские процедуры (например, лечение зубов) на неопределенное время.

Помимо прочего жители так же отмечали, что стараются сократить потребление электроэнергии и снижают температуру в жилых помещениях, отказываются от покупки одежды, внешкольных занятий для детей и так далее. Но правда в том, что жителям Эстонии и так не на чем особенно экономить и урезать своих расходы дальше просто некуда.

Пятая часть расходов у жителей Эстонии уходит на еду и еще пятая часть - на оплату коммунальных услуг. То, сколько люди ежемесячно могут потратить на покупку продуктов питания, показывает их уровень жизни. Например, жители Скандинавских стран тратят на еду приблизительно 10% от своих доходов ежемесячно, что почти в два раза меньше, чем у жителей Эстонии. Нашли люди люди не привыкли обедать и ужинать в кафе и ресторанах в отличие от жителей стран южной Европы, где более 10% ежемесячных доходов жителей уходит на питание вне дома.

Поэтому выбор у жителей Эстонии невелик: в первую очередь придется сократить покупки в магазинах. И тем более странной кажется субботняя новость, что Eesti Energia не удовлетворена ценами на универсальную услугу и планирует повысить их с 15,4 центов за киловатт-час до 18,1 центов, оправдывая повышение тем, что при нынешней стоимости предприятие не может производить электроэнергию.