ОТ РЕДАКЦИИ | Правительство, вы задавили людей ценами и налогами(42)
Текущая ситуация усложняется с каждым днем и хочется надеяться, что правительство не поддастся искушению поднять налоги и тарифы.
На минувшей неделе банк Citadele опубликовал результаты опроса о том, как люди в Эстонии справляются с ростом цен. Ответы на вопрос, на чем люди стараются экономить, оказались ожидаемыми: 45% отказались от посещения кафе и покупки готовой еды, 36% были вынуждены отказать себе в развлечениях. Отказ от путешествий и походов в кинотеатр в условиях повышения цен, конечно, является очевидным вариантом сокращениях своих ежемесячных расходов. Однако, 45% респондентов так же отметили, что они собираются отказаться от покупки лекарств и откладывают медицинские процедуры (например, лечение зубов) на неопределенное время.
Помимо прочего жители так же отмечали, что стараются сократить потребление электроэнергии и снижают температуру в жилых помещениях, отказываются от покупки одежды, внешкольных занятий для детей и так далее. Но правда в том, что жителям Эстонии и так не на чем особенно экономить и урезать своих расходы дальше просто некуда.
Пятая часть расходов у жителей Эстонии уходит на еду и еще пятая часть - на оплату коммунальных услуг. То, сколько люди ежемесячно могут потратить на покупку продуктов питания, показывает их уровень жизни. Например, жители Скандинавских стран тратят на еду приблизительно 10% от своих доходов ежемесячно, что почти в два раза меньше, чем у жителей Эстонии. Нашли люди люди не привыкли обедать и ужинать в кафе и ресторанах в отличие от жителей стран южной Европы, где более 10% ежемесячных доходов жителей уходит на питание вне дома.
Поэтому выбор у жителей Эстонии невелик: в первую очередь придется сократить покупки в магазинах. И тем более странной кажется субботняя новость, что Eesti Energia не удовлетворена ценами на универсальную услугу и планирует повысить их с 15,4 центов за киловатт-час до 18,1 центов, оправдывая повышение тем, что при нынешней стоимости предприятие не может производить электроэнергию.
За два дня до этой новости Eesti Energia опубликовала свои показатели за третий квартал 2022 года: оборот госкомпании удвоился, прибыль составила более 100 миллионов евро. Никто не возражает против того, что в Эстонии существует столь успешное госпредприятие, при помощи которого государство получает хорошие дивиденды, но если рядовые граждане вынуждены ограничивать себя, почему бы и государственному концерну немного не умерить свои аппетиты? Особенно сейчас, когда пенсионеры в целях экономии вынуждены по старинке стирать белье руками в тазу или выбирать на рынке колбасу подешевле. На этом новость о рекордной прибыли Eesti Energia вызывает недоумение и раздражение, особенно в преддверии обещанного повышения цен.
В Эстонии прошлый серьезный кризис был в 2008-2010 гг. Правительство в то время не смогло противиться искушению поднять налоги, чтобы увеличить доход госбюджета. Политикам кажется, что они смогут выжать деньги даже из камня, нужно лишь посильнее надавить. Но сейчас совсем неподходящее время для этого, потому что как показывает упомянутый выше опрос, жителям Эстонии не на чем экономить. На рост тарифов и налогов необходимо объявить мораторий.
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