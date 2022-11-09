„Разворачивают с канадским гражданством“: известный российский блогер рассказал, как он прошел границу с Эстонией

Прохождение границы блогер начал в 16:19. В очереди на российской стороне мужчине сказали, что в среднем все стоят около двух часов. Позже Кондрашов поделился и своим личным опытом перехода через границу: „практически бегом перебегаю Нарву, прошел [российскую границу] очень быстро, просто спросили „куда летишь“. До электрички 20 минут - успею ли, не понятно“.

Блогер не успел - эстонскую границу он проходил долго. „Время 18:25, меня пропустили. Это, конечно, было очень долго, два разных человека ко мне подходили, уточняли, все документы проверили - билет, аппойтменты, приглашения - все. Просто жесть. Разворачивают, кстати, канадцев - с канадским гражданством, с израильским гражданством. И я не понимаю, почему, с чем это связано“ - прокомментировал Кондрашов свой переход.

В начале видео он объяснил, что в Европу ему нужно для того, чтобы попасть на собеседование для визы в США, которое будет проходить во Франкфурте. Через Эстонию же он ехал транзитом.

В Таллинне блогер провел всего пару дней, но успел удивиться технологиям в отеле (дверь его комнаты можно было открыть с помощью приложения на телефоне), восхититься местным пивом (тут же добавив, что российское пиво тоже хорошее) и раскритиковать таллиннские рестораны, которые закрываются слишком рано. „Мы позвонили во все рестораны, время 10 часов вечера, все закрыто, - жалуется блогер. - Парни, поесть здесь нереально. Мы обошли четыре места, вот, нашли какой-то паб, где есть бургеры и бутерброды. Сегодня воскресенье, поэтому, конечно же, все дома спят“ - резюмировал Кондрашов.