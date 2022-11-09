WADA отправило допинговое дело Валиевой в CAS. Что это значит

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело 16-летней российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).



Как написал в Twitter глава WADA Витольд Банька, такое решение было принято из-за затягивании в вопросе вынесения вердикта со стороны Российского антидопингового агентства (РУСАДА). „Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было, — написал Банька. — Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд“.



РУСАДА не выполнило обещание



Гендиректор РУСАДА Вероника Логинова в конце сентября заявила, что вердикт по делу Валиевой будет вынесен „ориентировочно в октябре“, чего не произошло. При этом в октябре РУСАДА объявило о решении засекретить дело из-за несовершеннолетия спортсменки, вызвав недовольство международной общественности.



В WADA в ответ на это решение подчеркнули, что согласно Всемирному антидопинговому кодексу РУСАДА не обязано обнародовать подробности дела с участием несовершеннолетних. „Однако, учитывая тот факт, что это дело уже стало достоянием общественности, WADA будет поощрять РУСАДА к надлежащему публичному раскрытию информации с учетом обстоятельств дела“, — отметили в WADA.



Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах тоже напомнил, что РУСАДА действует в рамках правил. „Но с точки зрения прозрачности мы присоединяемся к WADA и просим РУСАДА обнародовать данные, чтобы у всех было больше доверия к этой процедуре“, — добавил Бах, которого поддержал Международный союз конькобежцев (ISU).



В свою очередь, глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выразил уверенность, что решение о секретности „превращает весь процесс в насмешку“. „Если ее оправдают по праву, то скрывать нечего, решение должно быть обнародовано“, — сказал Тайгарт.



В конце октября Банька дал понять, что WADA недовольно ходом процесса. Он пригрозил отправить дело в суд. „WADA обеспокоено продолжающейся задержкой в деле Камилы Валиевой и теперь официально уведомило РУСАДА о том, что, если вопрос не будет решен в кратчайшие сроки, агентство воспользуется своим правом передать его непосредственно в CAS“, — написал Банька и спустя неделю выполнил обещание.



Что изменится с передачей дела CAS

Бывший и.о. гендиректора РУСАДА Анна Анцелиович подчеркнула, что Банька действует в рамках правового поля. „Если антидопинговая организация очень долго не принимает решение, то WADA имеет право предупредить ее, что та затягивает вынесение вердикта, и определить точные сроки, чтобы все завершить, — сказала спортивный юрист ТАСС. — Если же за предоставленное время антидопинговая организация все равно не вынесет решение, то WADA будет расценивать это как оправдание спортсмена“.



Анцелиович в разговоре с „РБК Спорт“ отметила, что, „исходя из высказывания президента WADA, именно из-за затягивания решения дело Валиевой попало в CAS“. „Либо РУСАДА не уложилось в установленный срок, либо WADA видит, что не уложится, и они считают это оправданием спортсмена, поэтому обжалуют дело в CAS“, — добавила она.



По мнению юриста, ситуация фактически не изменилась, а решение WADA лишь ускорит вынесение вердикта.



„Этому делу изначально было суждено попасть в CAS, при той расстановке сил, которая есть, — подчеркнула Анцелиович. — Всегда была бы недовольная решением сторона. И единственным органом, которому бы поверили все стороны, был бы CAS, поэтому это дело на том или ином отрезке все равно дошло бы до CAS. Поэтому просто оно дошло чуть раньше, чем ожидалось“.



Что грозит Валиевой

В РУСАДА на протяжении расследования отказывались говорить о возможных сроках. „У нас стандартный срок — четыре года. Но что вынесет ДАК — в силу разных обстоятельств решения могут быть разными“, — заявила в конце сентября генеральный директор агентства Вероника Логинова.



Эксперты не раз отмечали, что Валиевой может максимум грозить до шести месяцев дисквалификации, которые будут отсчитываться с момента наказания. При этом не исключалась, что фигуристка вовсе избежит дисквалификации.



Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев ранее заявлял „РБК Спорт“, что Валиева может избежать серьезных санкций, поскольку на момент сдачи пробы ей не было 16 лет. „Ей в любом случае будет грозить более мягкая ответственность, чем совершеннолетним спортсменам в аналогичной ситуации“, — отметил он.



В то же время серьезные санкции могут грозить тренерскому персоналу во главе с Этери Тутберидзе. Глава РУСАДА ранее сообщила, что расследование было в отношении всего персонала. „Тренерский штаб туда входит“, — добавил она.



Лишат ли Россию золота в случае признания вины Валиевой

МОК из-за инцидента с Валиевой отказался проводить церемонию награждения медалистов командного соревнования, отметив, что результаты являются предварительными и будут утверждены лишь после вынесения вердикта. В результате ни один из медалистов не получил награды.



В случае признания вины сборная России лишится золотой медали. Всего россияне завоевали на Олимпиаде шесть золотых медалей, 12 серебряных и 14 бронзовых, заняв девятое место. В случае лишения золота Россия сравняется по этому показателю с Францией, однако сохранит девятую строчку за счет большего числа серебра и бронзы.



Как развивалось дело Валиевой