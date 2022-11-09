WADA отправило допинговое дело Валиевой в CAS. Что это значит
WADA направило дело российской фигуристки Камилы Валиевой в CAS, несмотря на отсутствие вердикта РУСАДА. В чем причина такого решения и как изменятся шансы Валиевой на положительный исход — об этом в материале „РБК Спорт“.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело 16-летней российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Как написал в Twitter глава WADA Витольд Банька, такое решение было принято из-за затягивании в вопросе вынесения вердикта со стороны Российского антидопингового агентства (РУСАДА). „Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было, — написал Банька. — Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд“.
РУСАДА не выполнило обещание
Гендиректор РУСАДА Вероника Логинова в конце сентября заявила, что вердикт по делу Валиевой будет вынесен „ориентировочно в октябре“, чего не произошло. При этом в октябре РУСАДА объявило о решении засекретить дело из-за несовершеннолетия спортсменки, вызвав недовольство международной общественности.
В WADA в ответ на это решение подчеркнули, что согласно Всемирному антидопинговому кодексу РУСАДА не обязано обнародовать подробности дела с участием несовершеннолетних. „Однако, учитывая тот факт, что это дело уже стало достоянием общественности, WADA будет поощрять РУСАДА к надлежащему публичному раскрытию информации с учетом обстоятельств дела“, — отметили в WADA.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах тоже напомнил, что РУСАДА действует в рамках правил. „Но с точки зрения прозрачности мы присоединяемся к WADA и просим РУСАДА обнародовать данные, чтобы у всех было больше доверия к этой процедуре“, — добавил Бах, которого поддержал Международный союз конькобежцев (ISU).
В свою очередь, глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выразил уверенность, что решение о секретности „превращает весь процесс в насмешку“. „Если ее оправдают по праву, то скрывать нечего, решение должно быть обнародовано“, — сказал Тайгарт.
В конце октября Банька дал понять, что WADA недовольно ходом процесса. Он пригрозил отправить дело в суд. „WADA обеспокоено продолжающейся задержкой в деле Камилы Валиевой и теперь официально уведомило РУСАДА о том, что, если вопрос не будет решен в кратчайшие сроки, агентство воспользуется своим правом передать его непосредственно в CAS“, — написал Банька и спустя неделю выполнил обещание.
Что изменится с передачей дела CAS
Бывший и.о. гендиректора РУСАДА Анна Анцелиович подчеркнула, что Банька действует в рамках правового поля. „Если антидопинговая организация очень долго не принимает решение, то WADA имеет право предупредить ее, что та затягивает вынесение вердикта, и определить точные сроки, чтобы все завершить, — сказала спортивный юрист ТАСС. — Если же за предоставленное время антидопинговая организация все равно не вынесет решение, то WADA будет расценивать это как оправдание спортсмена“.
Анцелиович в разговоре с „РБК Спорт“ отметила, что, „исходя из высказывания президента WADA, именно из-за затягивания решения дело Валиевой попало в CAS“. „Либо РУСАДА не уложилось в установленный срок, либо WADA видит, что не уложится, и они считают это оправданием спортсмена, поэтому обжалуют дело в CAS“, — добавила она.
По мнению юриста, ситуация фактически не изменилась, а решение WADA лишь ускорит вынесение вердикта.
„Этому делу изначально было суждено попасть в CAS, при той расстановке сил, которая есть, — подчеркнула Анцелиович. — Всегда была бы недовольная решением сторона. И единственным органом, которому бы поверили все стороны, был бы CAS, поэтому это дело на том или ином отрезке все равно дошло бы до CAS. Поэтому просто оно дошло чуть раньше, чем ожидалось“.
Что грозит Валиевой
В РУСАДА на протяжении расследования отказывались говорить о возможных сроках. „У нас стандартный срок — четыре года. Но что вынесет ДАК — в силу разных обстоятельств решения могут быть разными“, — заявила в конце сентября генеральный директор агентства Вероника Логинова.
Эксперты не раз отмечали, что Валиевой может максимум грозить до шести месяцев дисквалификации, которые будут отсчитываться с момента наказания. При этом не исключалась, что фигуристка вовсе избежит дисквалификации.
Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев ранее заявлял „РБК Спорт“, что Валиева может избежать серьезных санкций, поскольку на момент сдачи пробы ей не было 16 лет. „Ей в любом случае будет грозить более мягкая ответственность, чем совершеннолетним спортсменам в аналогичной ситуации“, — отметил он.
В то же время серьезные санкции могут грозить тренерскому персоналу во главе с Этери Тутберидзе. Глава РУСАДА ранее сообщила, что расследование было в отношении всего персонала. „Тренерский штаб туда входит“, — добавил она.
Лишат ли Россию золота в случае признания вины Валиевой
МОК из-за инцидента с Валиевой отказался проводить церемонию награждения медалистов командного соревнования, отметив, что результаты являются предварительными и будут утверждены лишь после вынесения вердикта. В результате ни один из медалистов не получил награды.
В случае признания вины сборная России лишится золотой медали. Всего россияне завоевали на Олимпиаде шесть золотых медалей, 12 серебряных и 14 бронзовых, заняв девятое место. В случае лишения золота Россия сравняется по этому показателю с Францией, однако сохранит девятую строчку за счет большего числа серебра и бронзы.
Как развивалось дело Валиевой
В ходе Олимпиады 2022 года в Пекине стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой. К этому моменту она выиграла золото Игр в командных соревнованиях. При этом положительный результат дала проба, сданная в декабре 2021 года.
РУСАДА 7 февраля наложило на Валиеву временное отстранение, о чем уведомило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет. РУСАДА 9 февраля после слушаний по делу сняло с фигуристки временное отстранение, о чем оперативно уведомило все организации.
МОК, WADA и ISU опротестовали это решение в выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS), который допустил спортсменку к личным соревнованиям из-за недостаточных доказательств вины.
В индивидуальных соревнованиях Валиева с большими отрывом выиграла короткую программу, но не справилась с давлением и провалила произвольную. И стала четвертой по итогам двух программ.
Почему так долго не сообщали о допинге у Валиевой
Лаборатория получила образец 29 декабря 2021 года, о результате стало известно только 7 февраля, хотя, в соответствии с международными стандартами, для лаборатории WADA срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца. В лаборатории объяснили задержку в предоставлении результатов дефицитом персонала в связи с пандемией COVID-19.
В то же время в объяснении WADA утверждало, что международный стандарт для лабораторий просто рекомендует, но не обязывает аккредитованные организацией лаборатории обрабатывать образцы в течение 20 дней, И сроки обнародования находятся в привычных пределах. CAS счел этот аргумент неубедительным, ссылаясь на то, что фигуристка придерживалась „высоких стандартов в выполнении своих антидопинговых обязательств“.
Также WADA обвинило в затяжной процедуре РУСАДА, которое не отметило пробу в качестве приоритетной. В ответ РУСАДА сослалось на международные стандарты, в которых говорится о 20 днях.
Позднее стало известно, что независимая группа наблюдателей WADA рекомендовала антидопинговым организациям заранее проверять допинг-пробы участников Олимпиад еще после Игр-2020 в Токио. Об этом говорится в отчете группы в контексте допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой.
В документе отмечалась, что аналогичная ситуация случилась за полгода — на летней Олимпиаде-2020 в Токио. „Как минимум один спортсмен на Олимпиаде в Токио уже во время соревнований узнал о положительном тесте, который он сдал до Игр“, — заявили наблюдатели.
Какие запрещенные вещества нашли в пробе Валиевой
Как сообщается в мотивировочной части решения CAS, Камила Валиева 25 декабря прошла внесоревновательный допинг-контроль и сдала образец мочи. Лаборатория 7 февраля обнародовала результат этой пробы, в ней выявили наличие трех веществ: карнитина, гипоксена (оба не запрещены) и запрещенного триметазидина.
В результате лаборатория дала пояснение, что „ни ломеризин, ни его метаболит М6 (это вещества разрешены, и они могут быть идентифицированы как триметазидин) не были обнаружены в образце“.
Примечательно, что ранее триметазидин низкой концентрации был обнаружен у российской бобслеистки Натальи Сергеевой на Олимпиаде-2018. Но в октябре 2018 года CAS признал, что Сергеева неосознанно приняла запрещенное вещество, поскольку на упаковке и в описании препарата „Метионин“ не сообщалось о наличии триметазидина. С этими доводами согласилась и Международная федерация бобслея и скелетона.
Следом Сергеева подала иск к Федеральному ФМБА и производителю „Метионина“ с требованием выплатить компенсацию в размере 17 млн руб. В ответ в ФМБА отвергли обвинения. В итоге Хорошевский суд Москвы отклонил иск Сергеевой.
Нашли ли допинг в других пробах Валиевой
Согласно выписке из ADAMS (онлайн-система сбора и хранения данных спортсменов), Валиева проходила многократный допинг-контроль с 24 августа 2019 года по 7 февраля 2022 года. Все пробы были отрицательными, в частности от 13 января и 7 февраля 2022 года.
Велика ли концентрация запрещенного вещества
Обнаруженная концентрация триметазидина оценивается в 2,1 нг/мл. Защита отметила, что концентрация является „крайне низкой“.
Спортивный врач Эдуард Безуглов сослался на научную статью „Распространенность использования триметазидина у спортсменов в Польше“, основанную на исследованиях группы ученых. В статье отмечается, что однократное употребление дозы 35 мг приводит к концентрации вещества в образце через сутки в размере 966 нг/мл — 9000 нг/мл. Концентрация же 2 нг/мл потребует однократного применения 35 мг не ранее чем за пять-семь дней до соревнований.
Представитель Валиевой отметил, что концентрация 2,1 нг/мл значительно ниже технического предела обнаружения триметазидина (10 нг/мл). По его мнению, положительный анализ может быть вызван технической ошибкой. „Это подтвердилось на слушаниях о намерении запросить анализ пробы „Б“, — говорится в мотивировочной части.
На данный момент ей отказано в праве вскрыть пробу Б.
Употребляла ли Валиева допинг
Представители фигуристки заявили на заседании комиссии РУСАДА, что она не употребляла запрещенную субстанцию преднамеренно. Они пояснили, что вещество могло оказаться в пробе в результате контакта с ее дедом, который принимает лекарства с триметазидином после операции на сердце. По словам представителей Валиевой, он всегда носит с собой лекарства.
В частности, Алина Валиева, мать спортсменки, утверждала, что дед фигуристки регулярно возит ее на первые и вторые ежедневные тренировки, ждет ее у тренировочного центра, а затем отвозит ее домой и находится с ней во время обеденного перерыва. Представители фигуристки предоставили видеозапись, на которой дед находится в своей машине с пакетом препарата „Триметазидин МВ“.
Медицинский эксперт Андрей Жолинский, вызванный на слушания представителями спортсменки, объяснил, что препараты на основе триметазидина продаются только по рецепту. Он считает, что следы запрещенного вещества могут оказаться в пробе даже в случае приема препарата кем-то из близких.
Безуглов не исключил, что запрещенное вещество могло оказаться в пробе из-за загрязненного продукта, в информации о котором не сообщается о наличии запрещенного вещества.
На основе этого комиссия РУСАДА в феврале в результате слушания пришла к заключению, что запрещенное вещество попало в организм в результате употребления запрещенного продукта. По мнению комиссии, Валиева не могла употребить препарат деда.
РУСАДА исключило сознательное использование триметазидина для улучшения спортивных результатов в связи с „низкой концентрацией вещества 2,1 нг/мл и отрицательными пробами на допинг, взятыми до и после положительного анализа“. При этом РУСАДА сообщило, что в связи с короткими сроками рассмотрения у комиссии не было возможности провести глубокий анализ.
Дает ли найденное вещество преимущество в спорте
Жолинский заявил, что терапевтический эффект требует регулярного приема. По его словам, эти препараты запрещены к применению детям — вещество вызывает побочные эффекты в виде головокружения и экстрапирамидных расстройств, которые тем более вредны занимающимся фигурным катанием, где важна координация. Также он отметил, что потенциал повышения работоспособности научно не доказан.
Безуглов подтвердил необходимость регулярного приема вещества и информацию о побочных эффектах при его использовании.
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