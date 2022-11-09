Погибшая в пожаре 18-летняя девушка спасла жизни остальных членов семьи

Рано утром 7 ноября спасатели отправились тушить пожар в жилом доме в Килинги-Нымме. К сожалению, огонь забрал жизнь 18-летней девушки. Ее старшая сестра рассказала в социальных сетях, как все было.

„Обращаюсь к вам в большой печали и скорби. Погибшая девушка - моя сестра. Благодаря ей остались живы остальные члены семьи. Это она учуяла запах угарного газа и закричала, что дом горит. Все выбежали именно благодаря ей!“, - написала Маарья Лаар.

Тело ее сестры обнаружили на втором этаже дома. „Ее больше нет. У нее вся жизнь была впереди“, - написала сестра.

Также пожар уничтожил дом. „Уничтожен и дом, который отец строил долгие годы, куда вложил много времени и, конечно же, денег. У нашей семьи больше нет дома. Без дома остались мои маленькие сестры и младшая сестра с семьей, в которой растут три дошкольника“.

„Моему отцу точно не понравится этот пост, но, находясь по другую сторону залива в шоке и беспомощном состоянии, я должна была что-то сделать. Рождество в этом году будет особенно черным. Мои родители уже хоронили мою маленькую сестру и теперь вынуждены переживать это снова. Мать в полном шоке, она в больнице на проверке. Отец из Финляндии помчался в Эстонию, а я здесь и ничего не могу сделать...“, - написала Лаар.