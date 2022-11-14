14.11.2022, 10:50
Шпионские гаджеты, доносчик в спа-салоне и русская рулетка. Бизнесмен из Вирумаа годами терроризировал и преследовал жену(8)
Ильмар Кёэк, стремясь обвинить жену, сфабриковал собственное „убийство“, однако сам был привлечен к ответственности по обвинению в том, что на протяжении нескольких лет лет преследовал жену и шпионил за ней, пишет издание Eesti Päevaleht.
Еще в мае 2019 года семья бизнесмена Ильмара Кёэка выглядела в глазах общественности просто образцовой. Местные газеты с воодушевлением рассказывали о том, как Ильмар Кёэк вместе с супругой, назовем ее Еленой, открыл в городе Йыхви семейное кафе-игровую комнату под названием „BabyMafia“. Как явствует из материалов уголовного дела, к этому моменту Елена уже много лет безуспешно просила у мужа развода.