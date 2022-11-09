Norstat: рейтинг реформистов и центристов немного вырос

Партия реформ 37-ю неделю подряд остается самой популярной политической силой страны, почти на 6% опережая своего ближайшего конкурента - оппозиционную Консервативную народную партию (EKRE), - об этом свидетельствуют опросы Института общественных исследований и социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 11 октября по 6 ноября.