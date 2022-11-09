Norstat: рейтинг реформистов и центристов немного вырос(11)
Партия реформ 37-ю неделю подряд остается самой популярной политической силой страны, почти на 6% опережая своего ближайшего конкурента - оппозиционную Консервативную народную партию (EKRE), - об этом свидетельствуют опросы Института общественных исследований и социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 11 октября по 6 ноября.
За последнюю неделю рейтинг Партии реформ вырос с 32,6% до 32,9%, а популярность EKRE снизилась на 0,3 процентных пункта - с 27,4% до 27,1%, передает RusERR.
На третьей строчке остается Центристская партия, рейтинг которой вырос с 13,8% до 14,1%.
Четвертое место по-прежнему занимает „Эстония 200“, поддержка которой за неделю снизилась с 8,9% до 8,8%.
Рейтинг Isamaa вырос с 7,3% до 7,9%. Популярность социал-демократов снизилась с 6,9% до 6,2%.