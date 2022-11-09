Создатели футбольного симулятора предсказали победителя чемпионата мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2022 стартует совсем скоро. Компания EA Sports сделала свой прогноз на победителя предстоящего турнира в Катаре. Для этого она просимулировала все матчи, в которых друг против друга сражались боты.

По итогам групповой стадии в плей-офф вышли сборные: Нидерландов, Англии, Аргентины, Дании, США, Сенегала, Франции, Польши, Германии, Бельгии, Бразилии, Южной Кореи, Хорватии, Испании, Португалии и Швейцарии.

В финале сборная Аргентины обыграла сборную Бразилии, благодаря голу Лионеля Месси. В матче за третье место сборная Франции обыграла сборную Португалии (4:2).

Разработчики самой популярной компьютерной игры с 2010 года определяют вероятного победителя ЧМ и еще ни разу не ошибались. В 2010 году чемпионам мира стала сборная Испании, в 2014 году – Германия, а в 2018-м – Франция.

Финальная стадия ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах (Доха, Лусаил, Эль-Хаур, Эль-Вакра и Эр-Райян).