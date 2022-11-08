08.11.2022, 21:42
СМИ: Россия отправила в Иран в обмен на дроны €140 млн наличными и захваченное западное оружие(36)
ФОТО: | AFP
Российский самолет со 140 млн евро и захваченными британскими и американскими ракетами NLAW, Javelin и Stinger 20 августа тайно вылетел из Москвы в Иран, сообщила редактор отдела обороны и безопасности Sky News Дебора Хейнс со ссылкой на источник в службах безопасности.
Переправленное Ирану оружие, говорит ее источник, входило в партию вооружений, поставленную Украине и попавшую в руки российских военных, пишет Би-би-си.
Тегеран, сказал собеседник Деборы Хейнс, передал России около 160 БПЛА, в том числе около 100 дронов Shahed.
Полученное оружие позволит Ирану изучить и скопировать западные технологии для производства вооружений, которые могут использоваться в будущих войнах, сказал неназванный источник Sky News в службах безопасности.