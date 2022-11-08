СМИ: Россия отправила в Иран в обмен на дроны €140 млн наличными и захваченное западное оружие

Российский самолет со 140 млн евро и захваченными британскими и американскими ракетами NLAW, Javelin и Stinger 20 августа тайно вылетел из Москвы в Иран, сообщила редактор отдела обороны и безопасности Sky News Дебора Хейнс со ссылкой на источник в службах безопасности.