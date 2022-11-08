За рубежом
08.11.2022, 21:42

СМИ: Россия отправила в Иран в обмен на дроны €140 млн наличными и захваченное западное оружие

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Украинский военный с противотанковым ракетным комплексом NLAW
Украинский военный с противотанковым ракетным комплексом NLAW
ФОТО: ANATOLII STEPANOV | AFP

Российский самолет со 140 млн евро и захваченными британскими и американскими ракетами NLAW, Javelin и Stinger 20 августа тайно вылетел из Москвы в Иран, сообщила редактор отдела обороны и безопасности Sky News Дебора Хейнс со ссылкой на источник в службах безопасности.

Переправленное Ирану оружие, говорит ее источник, входило в партию вооружений, поставленную Украине и попавшую в руки российских военных, пишет Би-би-си.

Тегеран, сказал собеседник Деборы Хейнс, передал России около 160 БПЛА, в том числе около 100 дронов Shahed.

Полученное оружие позволит Ирану изучить и скопировать западные технологии для производства вооружений, которые могут использоваться в будущих войнах, сказал неназванный источник Sky News в службах безопасности.

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