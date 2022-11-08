Британия перебросит в Эстонию вертолеты Chinook и Apache, а также истребители Typhoon

Великобритания повысит эффективность своей постоянно базирующейся в Эстонии боевой группы расширенного передового присутствия. Первые шаги будут сделаны уже в январе 2023 года, пишет rus.err.

„Прибудет боевая группа воздушной безопасности и, конечно же, вертолеты (Chinook и Apache - прим. ред.)“, - сказал посол Великобритании Росс Аллен. „Также с марта по июль прибудут самолеты Typhoon и корабли“, - добавил Аллен.

В свете этой дополнительной поддержки временная вторая боевая группа Великобритании, которая была развернута в Эстонии в феврале 2022 года, вернется домой уже в декабре.

Великобритания будет регулярно осуществлять усиление британских сил в Эстонии. Первые учения запланированы на май 2023 года, когда Великобритания развернет дополнительные силы для проведения учений „Весенний шторм“.

Эстония обязуется построить к маю 2023 года четыре дополнительных жилых помещения для британских союзников и другие необходимые вспомогательные сооружения в лагере в Тапа, а на юге страны - дополнительную сборную площадку для приема техники и контингента.