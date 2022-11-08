ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (258-й день) | Папа римский готов стать посредником между Россией и Украиной
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
В пяти областях Украины минувшей ночью звучали воздушная тревога, взрывы прогремели в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях, сообщают „Страна.ua“ и УНИАН.
Северная Корея никогда не заключала с Россией „оружейных сделок“ и не планирует заключать их в будущем. Такое заявление официального Пхеньяна распространило информационное агентство KCNA. В нем указывается также, что „слухи“ о наличии подобных договоренностей распространяют США, „с целью очернить образ Северной Кореи“.
США и Украина не добиваются смены власти в России, заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского, который не допускает переговоров с РФ, пока ее возглавляет Владимир Путин. По словам Прайса, целью Вашингтона является завершение боевых действий „справедливым миром, на основе Устава ООН, с учетом принципов суверенитета и территориальной целостности Украины“.
На территории Украины недавно умер еще один гражданин США, сообщил представитель Госдепартамента. Он не уточнил личность погибшего и обстоятельства смерти. Это шестая смерть американца в Украине с начала военного вторжения России. По информации телекомпании NBC, речь идет о Тимоти Гриффине, воевавшем на стороне ВСУ.
Вашингтон будет оказывать Украине поддержку в войне с Россией независимо от результатов промежуточных выборов в Конгресс. „Мы уверены, что поддержка со стороны США будет устойчивой и непоколебимой“, - заявила в этой связи пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер. По ее словам, в вопросе помощи Украине Байден стремится к межпартийному сотрудничеству.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в ходе негласных контактов с российским коллегой Николаем Патрушевым с помощником президента РФ Юрием Ушаковым обсуждал снижение рисков применения ядерного оружия на фоне войны России против Украины. „У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести до Москвы последствия его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить“, - сказал Салливан. Ранее о контактах Салливана с Патрушевым и Ушаковым сообщила газета The Wall Street Journal.
Россия не ведет с США переговоров по Украине, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. „Нет, мы не ведем с ними переговоры“, - утверждает Руденко журналистам. Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поддерживает контакты на этот счет с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым с целью предотвращения эскалации конфликта на Украине и недопущения использования ядерного оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для запуска переговоров с Россией есть четкие условия Киева. Речь идет, в частности, о восстановлении территориальной целостности Украины, наказании военных преступников и гарантиях, что подобное не повторится. Соответствующую позицию Зеленский озвучил во время видеообращения. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что не исключает дальнейшего принудительного отчуждения предприятий.
Массовая эвакуация жителей правобережной части Херсонской области (ХО) завершена. Об этом сообщил „заместитель главы администрации“ ХО Кирилл Стремоусов в Telegram. По его словам, жители в дальнейшем могут эвакуироваться в частном порядке. „Уже в ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий“, - добавил он.
Папа римский Франциск готов стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщила 8 ноября итальянская газета La Stampa. По ее данным, Ватикан предлагает свою территорию в качестве нейтрального места для их проведения. О такой готовности было заявлено после встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с Франциском 24 октября в Ватикане.
Президент Украины Владимир Зеленский согласился принять участие в саммите G20. Об этом заявил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров. „В каком-то формате, конечно... Большего сказать не могу“, - отметил Никифоров. Ранее Зеленский заявлял, что откажется от участия в саммите G20, если на нем будет присутствовать президент РФ Владимир Путин. Между тем Путин, как и Зеленский, могут принять участие в саммите в онлайн-формате, передало Reuters со ссылкой на президента Индонезии, где пройдет встреча. По словам Джоко Видодо, президент России присоединится к саммиту, „если ситуация позволит“.
Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг оккупированного ей Мариуполя, говорится в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. Речь идет о противотанковых надолбах, известных как „зубы дракона“, их производят два завода. По данным британской разведки, они, вероятно, установлены между Мариуполем и селом Никольское, а также между северной частью Мариуполя и селом Старый Крым. „Зубы дракона“ дополнительно направлены на подготовку оборонительных укреплений в оккупированных Запорожье и Херсоне.
Россия укрепляет линии на всех оккупированных территориях, констатируют в британском Минобороны. Основатель частной военной кампании (ЧВК) Вагнера Евгений Пригожин 19 октября сообщил о строительстве укрепленной „линии Вагнера“ в оккупированной Россией Луганской области. РФ прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны за линией фронта, что, вероятно, позволит предотвратить быстрое продвижение украинских войск в случае прорыва, указывают в британском оборонном ведомстве.
Итальянское правительство готовит новый пакет вооружений для Украины, включая системы противовоздушной обороны, заявил во вторник представитель правящей коалиции. Его слова приводит агентство Reuters. По данным собеседника агентства, Рим готов предоставить Украине различные системы противовоздушной обороны, включая франко-итальянские ракеты средней дальности SAMP/T и итальянские Aspide, а также переносные ракеты Stinger. Пока неясно, сколько таких систем может быть поставлено и когда они могут быть предоставлены, указало Reuters.
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, посетившая с необъявленным однодневным визитом Киев, заявила, что американская поддержка Киеву непоколебима и будет продолжаться до тех пор, пока Украина не выиграет эту войну.
„Мы были едины с первого дня и не видели никаких трещин в этом единстве, - сказала Томас-Гринфилд в ходе своей поездки в украинскую столицу. - Европа едина. НАТО едина. В США обе партии поддерживают Украину“.
„Наша поддержка непоколебима, и мы будем едины - до тех пор, пока Украина не выиграет эту войну и Россия не выведет свои войска из Украины“, - заявила она телеканалу Си-эн-эн
На вопрос о том, действительно ли Вашингтон призвал украинские власти демонстрировать готовность к переговорам с Россией, посол США в ООН сказала, что позиция США была ясной: „Никаких переговоров, в которых бы Украина не была бы у руля. Никаких переговоров об Украине без Украины“.
Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая во вторник по видеосвязи на климатическом саммите ООН, заявил, что международному сообществу нужен мир, чтобы эффективно бороться с глобальным потеплением.
„Мы должны остановить тех, кто своей безумной и незаконной войной разрушает способность мира к совместной работе ради общей цели“, - заявил Зеленский в записанном видеообращении.
„Без мира на земле не может быть эффективной климатической политики, потому что на самом деле народы думают только о том, как защитить себя здесь и сейчас от угроз, создаваемых, в частности, российской агрессией“, - сказал украинский президент, указав на потенциальную опасность аварии на оккупированной Россией Запорожской АЭС.