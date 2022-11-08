ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (258-й день) | Папа римский готов стать посредником между Россией и Украиной

В пяти областях Украины минувшей ночью звучали воздушная тревога, взрывы прогремели в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях, сообщают „Страна.ua“ и УНИАН.

Северная Корея никогда не заключала с Россией „оружейных сделок“ и не планирует заключать их в будущем. Такое заявление официального Пхеньяна распространило информационное агентство KCNA. В нем указывается также, что „слухи“ о наличии подобных договоренностей распространяют США, „с целью очернить образ Северной Кореи“.

США и Украина не добиваются смены власти в России, заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского, который не допускает переговоров с РФ, пока ее возглавляет Владимир Путин. По словам Прайса, целью Вашингтона является завершение боевых действий „справедливым миром, на основе Устава ООН, с учетом принципов суверенитета и территориальной целостности Украины“.

На территории Украины недавно умер еще один гражданин США, сообщил представитель Госдепартамента. Он не уточнил личность погибшего и обстоятельства смерти. Это шестая смерть американца в Украине с начала военного вторжения России. По информации телекомпании NBC, речь идет о Тимоти Гриффине, воевавшем на стороне ВСУ.

Вашингтон будет оказывать Украине поддержку в войне с Россией независимо от результатов промежуточных выборов в Конгресс. „Мы уверены, что поддержка со стороны США будет устойчивой и непоколебимой“, - заявила в этой связи пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер. По ее словам, в вопросе помощи Украине Байден стремится к межпартийному сотрудничеству.