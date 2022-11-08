08.11.2022, 18:51
Кейт Пентус-Розиманнус успешно прошла слушания в комиссии Европарламента(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Экс-министр финансов Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ), кандидатура которой представлена от нашей страны в члены Европейской контрольной палаты, отвечала сегодня на вопросы комиссии по бюджетному контролю Европаарламента.
По итогам слушаний большинство членов комиссии одобрили кандидатуру Пентус-Розиманнус (голоса разделились 29-4).
Крайне маловероятно, что при голосовании по кандидатуре Пентус-Розиманнус на пленарном заседании Европарламента будет другой результат. Поэтому можно считать, что членству эстонского экс-министра финансов в Европейской контрольной палате дан зеленый свет.