Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан подтвердил наличие закулисных контактов с Россией

Первым о существовании негласных контактов сообщило американское деловое издание Wall Street Journal. Газета написала, что в течение последних нескольких месяцев Салливан ведет конфиденциальные беседы с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и высокопоставленным советником Кремля по внешней политике Юрием Ушаковым.

По версии издания, целью переговоров является предотвращение ядерной эскалации в Украине, а не обсуждение условий окончания войны.

Сначала Белый дом отказывался напрямую комментировать сообщения прессы, но и не отрицал их.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявляла, что невозможно реагировать на каждое ничем не обоснованное заявление. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил западные прессу в „публикации многочисленных мистификаций“.

Однако накануне в ходе публичного выступления в Нью-Йорке Джейк Салливан признал, что каналы связи между Вашингтоном и российским руководством остаются открытыми.

По его словам, это соответствует интересам США. При этом он оговорился, что в Вашингтоне отдают себе отчет в том, с кем имеют дело.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что Соединенные Штаты оставляют за собой право вести переговоры с Россией.

Намеки на существование неких закулисных контактов между Белым домом и Кремлем появились некоторое время назад.

К примеру, в октябре в интервью телекомпании NBC Джейк Салливан сказал, что высокопоставленные представители Вашингтона в частных беседах с российскими официальными лицами „разъяснили масштаб возможного ответа“ США в случае применения Москвой ядерного оружия.

Вашингтон давит на Киев?

Во вторник Си-эн-эн со ссылкой на свои источники в Вашингтоне сообщила, что на протяжении нескольких последних недель представители властей США пытаются убедить Киев продемонстрировать готовность к переговорам с Москвой.

По сведениям телекомпании, именно с этой целью Салливан в начале этого месяца прилетал в Киев с необъявленным визитом.