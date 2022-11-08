Из-за санкций у жителей Эстонии возникли проблемы с получением алиментов из России

Если в случае с российскими пенсиями решение удалось найти, и деньги были отправлены российской стороной через Белорусский банк, то в случае с алиментами людям приходится самим искать способ, как обойти санкции. Как сказала радионовостям ERR руководитель отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник, другого решения здесь пока, увы, нет.

„К сожалению, какого-либо хорошего решения здесь мы предложить не можем. Наверное, можно поискать какой-нибудь другой банк, через который перевод можно сделать. Других вариантов мы предложить не можем. Если человек, проживающий в Эстонии, оказывается в нищете, у него есть возможность обратиться к местному самоуправлению и ходатайствовать о прожиточном пособии.“, - пояснила Кюмник.