Новости Эстонии
08.11.2022, 17:07

Сегодня утром самолет, выполнявший рейс Таллинн - Кярдла, вскоре после взлета вернулся обратно - полет отменили

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: JÜRI NORKROOS | Delfi Meedia

Насколько известно Таллиннскому аэропорту, в самолете обнаружилась техническая неполадка, и экипаж воздушного судна решил вернуться обратно, пишет Delfi.

Самолет взлетел в 7.15 и, находясь еще над Таллинном, вернулся в аэропорт. Спасательная служба аэропорта была наготове, но самолет сам вырулил на место стоянки. На борту находились 6 пассажиров.

По данным портала Flightradar24, 19-местный двухмоторный турбовинтовой самолет BAe Jetstream 32 сделал в 15.30 - 15.49 еще один круг над Таллинном и снова приземлился в аэропорту.

В 17.00 в расписании вылет следующего регулярного рейса Таллинн - Кярдла.

Delfi обратился за комментарием к обслуживающей линию авиакомпании Transaviabaltika.

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