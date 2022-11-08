08.11.2022, 17:07
Сегодня утром самолет, выполнявший рейс Таллинн - Кярдла, вскоре после взлета вернулся обратно - полет отменили(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Насколько известно Таллиннскому аэропорту, в самолете обнаружилась техническая неполадка, и экипаж воздушного судна решил вернуться обратно, пишет Delfi.
Самолет взлетел в 7.15 и, находясь еще над Таллинном, вернулся в аэропорт. Спасательная служба аэропорта была наготове, но самолет сам вырулил на место стоянки. На борту находились 6 пассажиров.
По данным портала Flightradar24, 19-местный двухмоторный турбовинтовой самолет BAe Jetstream 32 сделал в 15.30 - 15.49 еще один круг над Таллинном и снова приземлился в аэропорту.
В 17.00 в расписании вылет следующего регулярного рейса Таллинн - Кярдла.
Delfi обратился за комментарием к обслуживающей линию авиакомпании Transaviabaltika.