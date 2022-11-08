Житель Эстонии продал арендованный автомобиль

7 ноября в полицию обратился 29-летний мужчина, который в августе передал другому лицу на месяц в пользование своей автомобиль Volkswagen Touareg.

В сентябре, когда хозяин машины попросил вернуть ему автомобиль обратно, выяснилось, что человек, пользовавшийся машиной, самовольно без разрешения хозяина продал ее.

Причиненный ущерб оценивается в 4000 евро.

Возбуждено уголовное дело по статье о присвоении имущества.

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