08.11.2022, 16:45
Житель Эстонии продал арендованный автомобиль(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция Ярвамаа возбудила уголовное дело в связи с самовольным присвоением чужого имущества, передает пресс-служба Ляэнеской префектуры.
7 ноября в полицию обратился 29-летний мужчина, который в августе передал другому лицу на месяц в пользование своей автомобиль Volkswagen Touareg.
В сентябре, когда хозяин машины попросил вернуть ему автомобиль обратно, выяснилось, что человек, пользовавшийся машиной, самовольно без разрешения хозяина продал ее.
Причиненный ущерб оценивается в 4000 евро.
Возбуждено уголовное дело по статье о присвоении имущества.