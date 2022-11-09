Торговая сеть Maxima объявила о кампании по снижению цен

Поскольку кампания будет проходить в течение длительного периода, предложения и цены на продукты будут обновляться ежемесячно в ходе кампании „Звенящие цены“. Таким образом, клиент может быть уверен, что в течение месяца в рамках кампании „Звенящие цены“ у него будет возможность приобрести для своей семьи в Maxima товары кампании по фиксированной льготной цене.

По словам генерального директора Maxima Eesti, для кампании „Звенящие цены“ были выбраны товары, которые больше всего нужны дома – это товары из категорий, где в свете роста цен последних месяцев отчетливо видны изменения в покупательском поведении потребителей.

„За последние несколько месяцев мы увидели, что покупатели следят за ценами гораздо больше, чем раньше – из-за цен многие покупатели заменяют в повседневных покупках привычные им брендовые товары более дешевыми альтернативами“, – сказал Эдвинас Волкас. „Мы обещаем покупателям, что в 83 магазинах Maxima этикеткой „Звенящие цены“ будут отмечены товары соответствующей категории по самой льготной цене – свежее мясо, хлебобулочные и молочные продукты, сыр и колбаса, фрукты и овощи, сухие ингредиенты, заготовки и консервы, т. е. все, что нужно для стола. Кроме того, товары для дома – от гигиенических и чистящих средств до подгузников и корма для домашних животных“.

Maxima постоянно ищет способы предложить покупателям доступную по цене корзину с качественными товарами. По словам генерального директора Maxima Eesti, это было в центре внимания торговой сети в течение последних трех лет, и нынешняя ситуация с высоким ростом цен и ухудшением общей экономической ситуации заставила ее активизировать свои усилия.

„Мы каждый день работаем над тем, чтобы в наше время стремительного роста цен у жителей Эстонии была еда на столе по доступным ценам“, – отметил Эдвинас Волкас. „Наша цель – сохранить льготную цену на ежедневную покупательскую корзину даже в условиях общего роста цен“.

С условиями кампании „Звенящие цены“ можно ознакомиться на сайте Maxima www.maxima.ee .

Maxima является крупнейшим предприятием розничной торговли в странах Балтии. 83 эстонских магазина Maxima обслуживают каждый день в среднем 140 000 человек. Компания работает в Эстонии с 2001 года, являясь на сегодняшний день одним из крупнейших местных работодателей и налогоплательщиков.