Бывший президент ФИФА: проведение ЧМ в Катаре - ошибка(4)
Йозеф Блаттер, снятый с поста президента Международной футбольной ассоциации (ФИФА) из-за коррупции, считает, что Катар не должен принимать чемпионата мира по футболу в этом году.
„Выбор Катара был ошибкой. Мы договорились в исполкоме, что Россия будет проводить чемпионат мира по футболу в 2018 году, а США — в 2022 году“, — сказал Блаттер швейцарскому изданию Tages Anzeiger. Катар был выбран местом проведения чемпионата мира по футболу в декабре 2010 года.
В последние годы Катар преследовали постоянные скандалы. Главный футбольный турнир был омрачен как обвинениями в коррупции, так и нарушениями прав человека, что особенно остро проявилось в жестоком обращении с трудовыми мигрантами.
Блаттер, возглавлявший ФИФА 17 лет, добавил: „Катар — это очень маленькая страна. Футбол и чемпионат мира слишком масштабны для этого государства. Это был плохой выбор, и я, как президент ФИФА, несу за это ответственность“.
86-летний швейцарец дал понять, что в нынешнее время Катар уже не был бы выбран страной-организатором, потому что в 2012 году в ФИФА ужесточили критерии отбора.
„После этого учитывались социальные условия и права человека“, — сказал Блаттер.
Чемпионат мира стартует 20 ноября.