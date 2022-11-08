Бывший президент ФИФА: проведение ЧМ в Катаре - ошибка

„Выбор Катара был ошибкой. Мы договорились в исполкоме, что Россия будет проводить чемпионат мира по футболу в 2018 году, а США — в 2022 году“, — сказал Блаттер швейцарскому изданию Tages Anzeiger. Катар был выбран местом проведения чемпионата мира по футболу в декабре 2010 года.

В последние годы Катар преследовали постоянные скандалы. Главный футбольный турнир был омрачен как обвинениями в коррупции, так и нарушениями прав человека, что особенно остро проявилось в жестоком обращении с трудовыми мигрантами.

Блаттер, возглавлявший ФИФА 17 лет, добавил: „Катар — это очень маленькая страна. Футбол и чемпионат мира слишком масштабны для этого государства. Это был плохой выбор, и я, как президент ФИФА, несу за это ответственность“.

86-летний швейцарец дал понять, что в нынешнее время Катар уже не был бы выбран страной-организатором, потому что в 2012 году в ФИФА ужесточили критерии отбора.

„После этого учитывались социальные условия и права человека“, — сказал Блаттер.

Чемпионат мира стартует 20 ноября.