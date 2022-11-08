МНЕНИЕ | Возвращение блудной Собчак

Детективную историю отъезда Ксении Собчак из России обсуждали целую неделю. После того, как „запахло жареным“ и на коммерческого директора ее компании Кирилла Суханова завели уголовное дело по заявлению главы госкорпорации „Ростехнологии“ Сергея Чемезова, являющегося старым другом Владимира Путина, Собчак решила переместиться в безопасное место. По данным пограничников, она пересекла белорусско-литовскую границу по израильскому паспорту. Ранее Собчак не подтверждала, что является гражданкой еврейского государства, и тут ее уличили в обмане общественности.

В российской эмигрантской среде в целом к демаршу Ксении отнеслись скептически. Ей припомнили участие в президентских выборах 2018 года в качестве явно подставного кандидата, удобного для Владимира Путина. Называли обидным словом „мурзилка“, так обозначают людей, делающих вид, что являются оппозиционерами, а на самом деле сотрудничающих с российской властью. Звучали и экзотические версии о том, что хозяин Кремля специально заслал Собчак в Европу для участия в расколе оппозиционного движения в эмиграции.