МНЕНИЕ | Возвращение блудной Собчак(1)
Стало известно, что 7 ноября 2022 года, бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак вернулась на Родину, которую она в спешке покинула в конце октября, укрывшись в Литве от уголовного преследования. Возвращение Собчак свидетельствует о том, что сам Владимир Путин гарантировал ее безопасность, и навсегда закрывает для Ксении путь в настоящую оппозицию, пишет журналист Сергей Ковальченко.
Детективную историю отъезда Ксении Собчак из России обсуждали целую неделю. После того, как „запахло жареным“ и на коммерческого директора ее компании Кирилла Суханова завели уголовное дело по заявлению главы госкорпорации „Ростехнологии“ Сергея Чемезова, являющегося старым другом Владимира Путина, Собчак решила переместиться в безопасное место. По данным пограничников, она пересекла белорусско-литовскую границу по израильскому паспорту. Ранее Собчак не подтверждала, что является гражданкой еврейского государства, и тут ее уличили в обмане общественности.