Зеленский, Джонсон, Кара-Мурза. Рейнсалу наградит 51 человека за заслуги перед МИДом Эстонии(1)
В этом году министр иностранных дел Урмас Рейнсалу наградил дипломатов и партнеров из Эстонии за их выдающиеся заслуги в продвижении эстонской дипломатии, внешней политики, а через это и эстонской государственности.
„В этот переломный год, когда Россия начала войну против Украины и коренным образом изменила ситуацию с безопасностью во всей Европе, мы вспоминаем и благодарим всех коллег, которые неустанно трудились во имя защиты интересов Эстонского государства на международной арене, важных для свободного мира ценностей и обеспечения Украины необходимой для победы помощью. Всего в этом году крестом „За заслуги перед МИД“ будет награжден 51 человек. Мы четко видим, что самым ценным активом внешней политики Эстонии являются люди, которые сделали так, что голос нашей маленькой страны слышат и принимают во внимание во всем мире“, - сказал министр иностранных дел Рейнсалу.
„Герои этого года — украинцы, которые с необычайной храбростью и стойкостью сражаются в масштабной войне с Россией уже более восьми месяцев. Именно поэтому Президент Украины Владимир Зеленский и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, которые все это время стояли на страже безопасности всей Европы, получат высочайшее признание Министерства иностранных дел в виде креста „За заслуги“ 1-й степени“, - говорится в сообщении.
Также награды той или иной степени получат посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск, атташе по вопросам обороны Эстонии в Киеве Вахур Мурулайд, посол ЕС в Украине Матти Маасикас, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, композитор Арво Пярт, глава Bolt Маркус Виллинг, гендиректор Департамента полиции и погранохраны Элмар Вахер, гонщик Отт Тянак, российский диссидент Владимир Кара-Мурза, советник МИД по вопросам культуры Дмитрий Миронов и другие. Полный список смотрите здесь.