Зеленский, Джонсон, Кара-Мурза. Рейнсалу наградит 51 человека за заслуги перед МИДом Эстонии

„В этот переломный год, когда Россия начала войну против Украины и коренным образом изменила ситуацию с безопасностью во всей Европе, мы вспоминаем и благодарим всех коллег, которые неустанно трудились во имя защиты интересов Эстонского государства на международной арене, важных для свободного мира ценностей и обеспечения Украины необходимой для победы помощью. Всего в этом году крестом „За заслуги перед МИД“ будет награжден 51 человек. Мы четко видим, что самым ценным активом внешней политики Эстонии являются люди, которые сделали так, что голос нашей маленькой страны слышат и принимают во внимание во всем мире“, - сказал министр иностранных дел Рейнсалу.