Легендарный хоккейный клуб „Кренгольм“ снова на льду!

Команда кренгольмцев, проживающих в Нарве, против кренгольмцев-«легионеров“. Главный организатор праздника Спортивная школа Паэмурру, начало мероприятия в 16:30. Вход для всех бесплатный!

С историей лучшего хоккейного клуба Эстонии можно ознакомиться тут. Любимые нарвскими болельщиками игроки и тренеры легендарной хоккейной команды „Кренгольм“, которые в субботу выйдут на лед (в списке гостей и составах команд могут быть изменения по понятным человеческим причинам):