Легендарный хоккейный клуб „Кренгольм“ снова на льду!
12 ноября, в субботу, в Нарвском ледовом холле состоится знаменательное событие в истории нарвского и эстонского хоккея. После очень длительного перерыва на лёд выйдут любимые нарвскими болельщиками игроки и тренеры легендарной хоккейной команды „Кренгольм“ - участницы чемпионатов СССР во второй и первой лигах.
Команда кренгольмцев, проживающих в Нарве, против кренгольмцев-«легионеров“. Главный организатор праздника Спортивная школа Паэмурру, начало мероприятия в 16:30. Вход для всех бесплатный!
Ведущие - Евгений Рогов и Игорь Расстрыгин.
С историей лучшего хоккейного клуба Эстонии можно ознакомиться тут. Любимые нарвскими болельщиками игроки и тренеры легендарной хоккейной команды „Кренгольм“, которые в субботу выйдут на лед (в списке гостей и составах команд могут быть изменения по понятным человеческим причинам):
- Александр Шляпников
- Александр Колпаков
- Александр Гуляев
- Александр Комаров
- Александр Шустов
- Алексей Бевз
- Анатолий Захаров
- Анатолий Осипов
- Андрей Харитонов
- Андрус Ахи
- Владимир Назаренко
- Валерий Лебедев
- Владимир Ципровский
- Владимир Карачёв
- Вячеслав Кульпин
- Вячеслав Сибирцев
- Вячеслав Скворцов
- Геннадий Рыжков
- Герман Долженков
- Иван Логинов
- Игорь Осипенков
- Игорь Елизаров
- Леонид Цетлин
- Леонид Филимонов
- Михаил Цетлин
- Михаил Коршунов
- Николай Кильдишов
- Николай Ветков
- Олег Пузанов
- Олег Трубачёв
- Сергей Бойков
- Сергей Филиппов
- Юрий Панин
Тренеры и администрация:
- Алексей Сасин
- Владимир Чекалкин
- Николай Усов
- Раис Давлеткильдиев
- Станислав Иванов
- Юрий Исаев
- Юрий Белогородцев