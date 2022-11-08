Хоккей
08.11.2022, 13:53

Легендарный хоккейный клуб „Кренгольм“ снова на льду!

 
ФОТО: admin | Erakogu

12 ноября, в субботу, в Нарвском ледовом холле состоится знаменательное событие в истории нарвского и эстонского хоккея. После очень длительного перерыва на лёд выйдут любимые нарвскими болельщиками игроки и тренеры легендарной хоккейной команды „Кренгольм“ - участницы чемпионатов СССР во второй и первой лигах.

Команда кренгольмцев, проживающих в Нарве, против кренгольмцев-«легионеров“. Главный организатор праздника Спортивная школа Паэмурру, начало мероприятия в 16:30. Вход для всех бесплатный!

Ведущие - Евгений Рогов и Игорь Расстрыгин.

С историей лучшего хоккейного клуба Эстонии можно ознакомиться тут. Любимые нарвскими болельщиками игроки и тренеры легендарной хоккейной команды „Кренгольм“, которые в субботу выйдут на лед (в списке гостей и составах команд могут быть изменения по понятным человеческим причинам):

- Александр Шляпников

- Александр Колпаков

- Александр Гуляев

- Александр Комаров

- Александр Шустов

- Алексей Бевз

- Анатолий Захаров

- Анатолий Осипов

- Андрей Харитонов

- Андрус Ахи

- Владимир Назаренко

- Валерий Лебедев

- Владимир Ципровский

- Владимир Карачёв

- Вячеслав Кульпин

- Вячеслав Сибирцев

- Вячеслав Скворцов

- Геннадий Рыжков

- Герман Долженков

- Иван Логинов

- Игорь Осипенков

- Игорь Елизаров

- Леонид Цетлин

- Леонид Филимонов

- Михаил Цетлин

- Михаил Коршунов

- Николай Кильдишов

- Николай Ветков

- Олег Пузанов

- Олег Трубачёв

- Сергей Бойков

- Сергей Филиппов

- Юрий Панин

Тренеры и администрация:

- Алексей Сасин

- Владимир Чекалкин

- Николай Усов

- Раис Давлеткильдиев

- Станислав Иванов

- Юрий Исаев

- Юрий Белогородцев

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