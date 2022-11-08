Ученики эльфов против орков: как устроено движение сопротивления в Украине

Работа партизан и подпольщиков стала не последним фактором, который заставил российскую армию, не достигшую никаких успехов на этом направлении, совершить в начале апреля „плановую перегруппировку“ своих сил - а по сути отступить, отказавшись от планов взять украинскую столицу.

„Мы пытались это сделать как можно дальше от села, чтобы не подставить местных, - говорит Анатолий*, всматриваясь в редкие деревья вдоль проселочной дороги. - Там очень много местных жителей осталось, и не хотелось их подставить, чтобы они там судилище не устроили“.

„Они“, о которых Анатолий говорит с нескрываемой враждебностью, - российские военные.

Дорога, по которой мы едем, отходит от одной из больших трасс, ведущих в Киев. До самого Киева отсюда километров двадцать, не больше. В марте, когда задумка захватить столицу Украины за несколько дней провалилась и российские войска обратились к „плану Б“ - окружению города, на таких проселочных дорогах и в селах неподалеку от Киева хозяйничала российская военная техника.

Точнее хозяйничала бы, если бы не такие, как Анатолий.

Когда Анатолий замечает то дерево, которое все это время высматривал, он выходит из машины. Это под ним была первая мина. Под соседним - вторая, чуть дальше - третья. Вот этот куст был своеобразным прицелом, а сам Анатолий сидел в окопе в сотне метров от дороги - в траве еще с марта до сих пор лежит шнур, который ведет от дороги к выкопанной вручную яме в пол человеческого роста: этот шнур использовался для детонации самодельных зарядов.

Товарищ Анатолия сидел на дереве аж за полем, в лесопосадке, с биноклем. Связь мужчины поддерживали по рациям, которые им передали местные охотники.

„Я в окопе просидел сутки. Сначала проехала колонна на 11 единиц техники, мы их не трогали, потому что мы бы им ничего не сделали, - говорит Анатолий. - А на следующий день ехали две БМП, они патрулировали этот район каждый день… Товарищ с биноклем мне по радио передал, что едут наши „клиенты“, так мы и сработали“.