В спортзале „Калев“ состоится благотворительный баскетбольный матч в помощь реконструкции киевского спортзала „Авангард“

После благотворительного матча состоится встреча в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Paf между БК „Калев/Крамо“ и украинским клубом БК „Прометей“.

В рамках благотворительной игры в Таллинн из Украины приедут известные местные спортсмены и деятели шоу-бизнеса, в том числе украинский инициатор мероприятия Слава Медведенко, ставший двукратным чемпионом НБА и чья спортивная карьера началась в том же „Авангарде“.

Цель благотворительной игры — собрать 100 000 евро пожертвований для начала реконструкции спортзала „Авангард“. Весь доход от билетов на мероприятие идет на поддержку спортзала, также открыты номера для пожертвований:

Позвонив по номеру 900 7021, вы жертвуете 10 евро

Позвонив по номеру 900 7022, вы жертвуете 25 евро

Позвонив по номеру 900 7023, вы жертвуете 50 евро

Смотрите дополнительную информацию о благотворительной акции: delfi.ee/avangard.

Билеты можно купить ЗДЕСЬ

Украинская команда:

Слава Медведенко — двукратный чемпион НБА, сооснователь FLY HIGH FOUNDATION

Дмитрий Кораблев - баскетболист, бывший член сборной Украины

Влад Ващук - футболист, бывший член киевского Динамо и сборной Украины

Марк Куцевалов - украинский юморист

Виктор Кондратовец - баскетболист, бывший член сборной Украины

Дмитрий Кривенко (Smoove) - шоу-баскетболист

Дмитрий Каднай - певец

Андрей Джеджула - шоумен, ведущий на радио и телевидении

Мария Дубас - баскетболистка, бывший член сборной Украины

Анатолий Лутицкий - шоу-баскетболист

Максим Восковцев - шоу-баскетболист

Егор Максимчук - шоу-баскетболист

София Кирица – юная баскетболистка, начавшая тренироваться в зале „Авангард“

Александр (Алекс) Захаров - шоу-баскетболист

Эстонская команда:

Прийт Сарапуу

Мерике Андерсон

Герд Кантер

Янар Тальтс

Ховард Фриер

Грегор Арберт

Кристо Сааге

Юри Ратас

Каймо Кууск

Ивар Юрченкр

Кайли Кукумяги

Кристян Ыуекаллас

Робин Валтинг

Тоомас Уйбо

Андрес Кыппер

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