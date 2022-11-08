В спортзале „Калев“ состоится благотворительный баскетбольный матч в помощь реконструкции киевского спортзала „Авангард“
19 ноября в спортивном зале „Калев“ состоится благотворительный баскетбольный матч между сборными Эстонии и Украины, который поможет восстановить разрушенный во время войны легендарный спортивный зал „Авангард“ в Киеве, ставший вторым домом для многих выдающихся украинских спортсменов.
После благотворительного матча состоится встреча в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Paf между БК „Калев/Крамо“ и украинским клубом БК „Прометей“.
В рамках благотворительной игры в Таллинн из Украины приедут известные местные спортсмены и деятели шоу-бизнеса, в том числе украинский инициатор мероприятия Слава Медведенко, ставший двукратным чемпионом НБА и чья спортивная карьера началась в том же „Авангарде“.
Цель благотворительной игры — собрать 100 000 евро пожертвований для начала реконструкции спортзала „Авангард“. Весь доход от билетов на мероприятие идет на поддержку спортзала, также открыты номера для пожертвований:
Позвонив по номеру 900 7021, вы жертвуете 10 евро
Позвонив по номеру 900 7022, вы жертвуете 25 евро
Позвонив по номеру 900 7023, вы жертвуете 50 евро
Смотрите дополнительную информацию о благотворительной акции: delfi.ee/avangard.
Билеты можно купить ЗДЕСЬ
Украинская команда:
Слава Медведенко — двукратный чемпион НБА, сооснователь FLY HIGH FOUNDATION
Дмитрий Кораблев - баскетболист, бывший член сборной Украины
Влад Ващук - футболист, бывший член киевского Динамо и сборной Украины
Марк Куцевалов - украинский юморист
Виктор Кондратовец - баскетболист, бывший член сборной Украины
Дмитрий Кривенко (Smoove) - шоу-баскетболист
Дмитрий Каднай - певец
Андрей Джеджула - шоумен, ведущий на радио и телевидении
Мария Дубас - баскетболистка, бывший член сборной Украины
Анатолий Лутицкий - шоу-баскетболист
Максим Восковцев - шоу-баскетболист
Егор Максимчук - шоу-баскетболист
София Кирица – юная баскетболистка, начавшая тренироваться в зале „Авангард“
Александр (Алекс) Захаров - шоу-баскетболист
Эстонская команда:
Прийт Сарапуу
Мерике Андерсон
Герд Кантер
Янар Тальтс
Ховард Фриер
Грегор Арберт
Кристо Сааге
Юри Ратас
Каймо Кууск
Ивар Юрченкр
Кайли Кукумяги
Кристян Ыуекаллас
Робин Валтинг
Тоомас Уйбо
Андрес Кыппер