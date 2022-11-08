Месси, Модрич, Роналду... Звезды футбола, для которых чемпионат мира в Катаре станет последним
Менее двух недель остается до начала главного футбольного события четырехлетия — чемпионата мира в Катаре. Турнир наверняка откроет миру новые таланты, которые будут сверкать в европейских топ-клубах в ближайшие годы. Но для многих сегодняшних звезд футбола грядущий мундиаль может стать последним. Рассказываем, какие футболисты должны завершить международную карьеру вскоре после ЧМ-2022.
Мануэль Нойер (Германия)
Мануэль Нойер перед уходом на пенсию может стать двукратным чемпионом мира, но он вряд ли огорчится, если ему это не удастся. За свою карьеру Ману уже не раз доказывал, что является лучшим вратарем Германии и одним из лучших в истории футбола. В 2014 году голкипер уже стал чемпионом мира и получил „Золотую перчатку“. В марте 2023 года Нойеру исполнится уже 37 лет, поэтому он вряд ли сыграет на чемпионате мира через четыре года.
Серхио Бускетс (Испания)
Испанец Серхио Бускетс — единственный представитель той звездной сборной, которая завоевала золото ЧМ-2010 в ЮАР. Он до сих пор является основным опорником „красной фурии“, хоть футболисту и наступает на пятки молодой Родри. Но для тренера сборной Испании Луиса Энрике фигура 34-летнего Бускетса полезна как на поле, так и в раздевалке — опыт ветерана может здорово пригодиться команде в нужный момент.
Тьяго Силва (Бразилия)
В сентябре центральному защитнику „Челси“ и сборной Бразилии исполнилось 38 лет, так что чемпионат мира в Катаре совершенно точно станет для него последним. Тьяго поздно начал международную карьеру, дебютировав в сборной в 24 года. В его послужном списке три чемпионата мира, но все эти турниры сложились для Бразилии неудачно. Лучшее достижение пентакампионов с Тьяго — полуфинал домашнего мундиаля в 2014 году. В этом году Бразилия намерена реабилитироваться за прошлые неудачи и доказать свое превосходство над остальными футбольными державами, и можно не сомневаться, что ее центральный защитник сделает все возможное, чтобы последняя возможность поднять Кубок мира над головой стала реальностью.
Лука Модрич (Хорватия)
Полузащитник сборной Хорватии и мадридского „Реала“ не поедет в Северную Америку в 2026 году в качестве игрока, поскольку ему будет уже 40. Таким образом, на чемпионате мира в Катаре мы в последний раз полюбуемся на него в форме сборной Хорватии. На все вопросы о завершении карьеры в сборной Модрич долгое время отвечал уклончиво, но на прошлой неделе все же подтвердил, что грядущий чемпионат мира станет для него последним. За 16 лет в сборной Модрич провел за нее 154 матча и забил 23 гола. Четыре года назад на чемпионате мира в России Модрич в составе своей сборной завоевал серебряную медаль.
Луис Суарес (Уругвай)
Бывшему форварду „Ливерпуля“ и „Барселоны“ уже 35. Грядущий чемпионат мира станет для него уже четвертым в карьере, и вряд ли нападающий будет играть еще четыре года до ЧМ-2026. Суарес уже давно не выступает в Европе и перестал считаться топовым форвардом. Нападающий доигрывает у себя на родине за „Насьональ“, но можно не сомневаться, что он отдаст последние силы без остатка, чтобы помочь команде выступить в Катаре как можно успешнее. В 2014 году в Бразилии Суарес оказался в эпицентре громкого скандала — он укусил защитника сборной Италии Джорджио Кьеллини. В наказание футболиста дисквалифицировали на девять официальных матчей национальной команды, начиная с игры 1/8 финала Колумбия — Уругвай, в которой уругвайцы проиграли 0:2. На ЧМ-2018 в России Суарес провел все пять матчей и забил по голу в ворота сборных Саудовской Аравии (1:0) и России (3:0) на групповом этапе. Сборная Уругвая проиграла в 1/4 финала будущим чемпионам мира — французам (0:2).
Эдинсон Кавани (Уругвай)
Эдинсон Кавани — еще одна звезда сборной Уругвая, для которой ЧМ-2022 станет последним в карьере. Летом этого года уругваец перешел в „Валенсию“, а до этого был известен болельщикам по матчам за „ПСЖ“ и „Манчестер Юнайтед“. Кавани — второй бомбардир сборной Уругвая за всю историю. В 105 матчах на его счету 45 голов — на 10 меньше, чем у Суареса, возглавляющего список самых результативных игроков этой команды. В 2011 году Кавани помог сборной Уругвая выиграть Кубок Америки. За плечами нападающего три чемпионата мира, и до пятого он уже не доиграет.
Карим Бензема (Франция)
Нападающий сборной Франции подходит к чемпионату мира с высоким уровнем мотивации. Карим пропустил прошлый мундиаль в России, который стал для французов победным, и теперь желает наверстать упущенное. Прошлый сезон стал для 34-летнего форварда лучшим в карьере. Нападающий „Реала“ стал лучшим бомбардиром прошлой Лиги чемпионов с 15 забитыми мячами и получил „Золотой мяч“. Теоретически футболист столь высокого класса может доиграть до 38, но учитывая талантливую молодежь и высокую конкуренцию в сборной Франции, на чемпионате мира 2026 года Бензема с высокой долей вероятности уже не сыграет.
Лионель Месси (Аргентина)
Еще пару лет назад казалось, что Месси ничего не выиграет со сборной Аргентины. Но в 2021 году аргентинцы выиграли Кубок Америки. После победы на том турнире Лионель получил очередной „Золотой мяч“. Прошедшим летом Месси исполнилось 35 лет. Грядущий чемпионат мира станет для футболиста уже пятым и, скорее всего, последним. Сможет ли Месси со своей последней попытки исполнить свою давнюю мечту — выиграть чемпионат мира? Это одна из главных интриг предстоящего турнира.
Криштиану Роналду (Португалия)
В марте прошлого года Роналду заявил, что ЧМ-2022 станет для него последним в карьере. Но это было ясно и без этого заявления — португальцу уже 37, и к моменту чемпионата мира-2026 в Северной Америке ему будет 41. Как и Месси, за плечами Роналду четыре чемпионата мира и также без желанного трофея. И в отличие от аргентинцев, португальцы не входят в число главных фаворитов турнира, а значит, КриРо будет крайне непросто добавить Кубок мира к своей внушительной коллекции трофеев, в которой есть кубок Анри Дэлоне, полученный португальцами за победу на чемпионате Европы во Франции в 2016 году.
Кто еще?
Теоретически, очень многие. Среди тех, для кого грядущий чемпионат мира может стать последним, значатся такие игроки, как Томас Мюллер (Германия, 33 года), Жорди Альба (Испания, 33 года), Роберт Левандовски (Польша, 34 года), Анхель Ди Мария (Аргентина, 34 года), Оливье Жиру (Франция, 36 лет), Пепе (Португалия, 39 лет) и другие звезды футбола. Не исключено, что некоторые из них продолжат играть за свои сборные и после турнира в Катаре, но ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, станет уже мундиалем нового поколения.
Источник - Rus.delfi.lv