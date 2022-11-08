Месси, Модрич, Роналду... Звезды футбола, для которых чемпионат мира в Катаре станет последним

Мануэль Нойер (Германия)

Мануэль Нойер перед уходом на пенсию может стать двукратным чемпионом мира, но он вряд ли огорчится, если ему это не удастся. За свою карьеру Ману уже не раз доказывал, что является лучшим вратарем Германии и одним из лучших в истории футбола. В 2014 году голкипер уже стал чемпионом мира и получил „Золотую перчатку“. В марте 2023 года Нойеру исполнится уже 37 лет, поэтому он вряд ли сыграет на чемпионате мира через четыре года.

Серхио Бускетс (Испания)

Испанец Серхио Бускетс — единственный представитель той звездной сборной, которая завоевала золото ЧМ-2010 в ЮАР. Он до сих пор является основным опорником „красной фурии“, хоть футболисту и наступает на пятки молодой Родри. Но для тренера сборной Испании Луиса Энрике фигура 34-летнего Бускетса полезна как на поле, так и в раздевалке — опыт ветерана может здорово пригодиться команде в нужный момент.

Тьяго Силва (Бразилия)

В сентябре центральному защитнику „Челси“ и сборной Бразилии исполнилось 38 лет, так что чемпионат мира в Катаре совершенно точно станет для него последним. Тьяго поздно начал международную карьеру, дебютировав в сборной в 24 года. В его послужном списке три чемпионата мира, но все эти турниры сложились для Бразилии неудачно. Лучшее достижение пентакампионов с Тьяго — полуфинал домашнего мундиаля в 2014 году. В этом году Бразилия намерена реабилитироваться за прошлые неудачи и доказать свое превосходство над остальными футбольными державами, и можно не сомневаться, что ее центральный защитник сделает все возможное, чтобы последняя возможность поднять Кубок мира над головой стала реальностью.

Лука Модрич (Хорватия)