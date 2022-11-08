Хотите чувствовать себя на дороге как глава государства? На продажу выставлен президентский автомобиль

Это автомобиль Audi A8 с обилием дополнительных аксессуаров. Ему 10 лет, а пробег составляет 290 000 км. Автомобиль ездит на дизеле, и среднее потребление составляет 6,5 л на 100 км.

Автомобиль был куплен в Эстонии, а его техосмотр действителен до января 2024 года. Сейчас на него также действует скидка - стоит он всего 29 500 евро.