08.11.2022, 11:46
Хотите чувствовать себя на дороге как глава государства? На продажу выставлен президентский автомобиль(19)
ФОТО: | Õhtuleht
На портале Auto24 есть одно крайне интересное предложение: на продажу выставлен бывший служебный автомобиль президента Эстонии.
Это автомобиль Audi A8 с обилием дополнительных аксессуаров. Ему 10 лет, а пробег составляет 290 000 км. Автомобиль ездит на дизеле, и среднее потребление составляет 6,5 л на 100 км.
Автомобиль был куплен в Эстонии, а его техосмотр действителен до января 2024 года. Сейчас на него также действует скидка - стоит он всего 29 500 евро.
С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.