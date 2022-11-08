Хоккей
08.11.2022, 10:06

Сборная Эстонии по хоккею готовится к первым матчам в новом сезоне

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Хоккеисты сборной Эстонии в понедельник, 7 ноября, провели первую общую тренировку в новом сезоне. В таллиннском ледовом холле „Тондираба“ они начали подготовку к предстоящему Балтийскому турниру.

Тренировку провели Микко Мяэнпяя и Каупо Кальюсте. В качестве главного тренера значится Александр Барков, пишет Rus.err.ee.

Команда проведет дома краткосрочные сборы и уже в четверг приедет в Каунас, где сыграет три матча с командами Латвии (10 ноября), Литвы (11 ноября) и Польши (12 ноября).

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