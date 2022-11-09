Жительница Воронежа: читаем в украинских соцсетях, как правильно защищать окна от взрывов

Тревожно ли в городе? Может быть, раздают листовки о том, как себя вести при обстреле, где прятаться и так далее?

Я бы так не сказала. Даже было не так давно такое, что кто-то из руководства написал нашему губернатору, спрашивая, почему в нашей Воронежской области не проводится инструктаж населения.

До этого момента у нас даже не были развешаны по городу плакаты с информацией, где ближайшее укрытие. Теперь такая информация появилась, но организовано это все сомнительно. Это не бомбоубежища, а просто подвалы, которые недавно открыли и в которых недавно крыс потравили - я видела, как они просто валялись.

Мне лично до такого „бомбоубежища“ придется бежать по открытому пространству. Я не знаю, мне кажется, если я спрячусь в мусорном баке, эффект будет такой же, как если я буду бежать по открытой местности.

В целом, тревожность какая-то есть. Мы даже читаем инстаграмы украинцев о том, как правильно заклеивать стекла в доме. Вроде как пока что для Воронежа прямой угрозы нет, но какая-то тревога есть.

С другой стороны, сейчас намного реже стали летать военные самолеты - летом, когда летела военная авиация, было страшновато, не знаю, смогу ли я теперь на самолеты нормально смотреть. Сейчас же этого меньше - наверное, в другой стороне все это происходит, до нас звуки не долетают.

При этом забавно, что не запретили салюты, хотя стоило бы. У меня в районе их периодически запускают, и видно, как люди тут же свет включают, подбегают к окнам посмотреть, что происходит. Потому что „стрёмно“.

Кстати, а как обстоят дела с празднованием Нового года? Не отменили ли какие-то мероприятия?

Кажется, шли какие-то дискуссии по поводу елки, потому что она каждый год у нас дико дорогая. При этом, когда читаешь о том, как мобилизованные ребята тремя лопатами и штык-ножами копали себе окопы, а потом - что в Воронеже елка за несколько миллионов, странные ощущения возникают.

Можно ли сказать, что из-за „спецоперации“ (так войну в Украине называют в России - прим. RusDelfi) начали расти цены?