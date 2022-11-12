Хаос в работе скорой помощи. По чьей вине без неотложной помощи остаются те, кому она действительно необходима?

Поздним октябрьским вечером бригада Алвара получает вызов категории „чарли“ (см. инфоблок), причина — боль в спине. „Мы садимся в машину, судя по системе навигации, ехать до адреса 75 км, следовательно 150 км туда и обратно. Предстоит добраться до города, в котором имеется не одна бригада скорой помощи. Но в этом как раз нет ничего необычного, очевидно, все другие бригады на вызовах. Мы выезжаем!“ - вспоминает Алвар.

Еще находясь в пути, бригада, вводя в компьютер личный код пациента, начинает готовиться к оказанию помощи. Выясняется, что два часа назад к пациентке — пожилой женщине — уже приезжала скорая помощь. Предыдущая бригада отметила, что страдающая деменцией пациентка настаивала на том, чтобы ее отвезли в больницу, хотя для этого не имелось медицинских показаний. В текущем году пациентка неоднократно вызывала скорую помощь, иногда несколько раз в день.