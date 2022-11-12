12.11.2022, 09:10
Хаос в работе скорой помощи. По чьей вине без неотложной помощи остаются те, кому она действительно необходима?(10)
На подготовку специалистов, от которых зависит спасение жизни людей, предусмотрено 160 часов. Однако врачи скорой помощи сходятся во мнении, что обучение должно быть в два раза продолжительнее, пишет Eesti Päevaleht.
Поздним октябрьским вечером бригада Алвара получает вызов категории „чарли“ (см. инфоблок), причина — боль в спине. „Мы садимся в машину, судя по системе навигации, ехать до адреса 75 км, следовательно 150 км туда и обратно. Предстоит добраться до города, в котором имеется не одна бригада скорой помощи. Но в этом как раз нет ничего необычного, очевидно, все другие бригады на вызовах. Мы выезжаем!“ - вспоминает Алвар.