ГРАФИКИ | В Эстонии в относительной бедности чаще всего проживают пожилые люди и родители-одиночки(6)
По данным Департамента статистики в 2021 году в относительной бедности в Эстонии проживали 22,8% жителей и в абсолютной бедности — 1,4%. По сравнению с 2020 годом доля населения, живущего в относительной бедности, увеличилась на 2,2%, при этом доля населения, живущего в условиях абсолютной бедности, уменьшилась на 0,8%.
По словам руководителя отдела демографической и социальной статистики Департамента статистики Анет Мюйрсоо, уровень относительной бедности показывает неравномерность доходов в государстве. „В относительной бедности в прошлом году проживало около 301 100 человек, что примерно на 30 300 человек больше, чем в 2020 году. Месячный доход этих людей с учетом состава домохозяйства был меньше 763 евро“, — сказала Анет Мюйрсоо.
Уровень относительной бедности был самым высоким за последние годы и прежде всего вырос за счет пожилых людей, при этом в семьях с детьми этот показатель снизился. „В группе проживающих в одиночку лиц в возрасте 65 лет и старше в относительной бедности проживало 82,8% жителей, что на 4,7% больше, чем годом ранее. По большей степени это вызвано средним размером пенсии по старости, который меньше установленной границы относительной бедности. Кроме того, в относительной бедности проживает практически каждый третий родитель-одиночка. Их доходы не выросли так быстро, как, например, у семей с двумя родителями“, — объяснила Анет Мюйрсоо.
Показатель относительной бедности был самым высоким в Ида-Вируском (38,3%), Хийуском (31,6%) и Выруском (31,2%) уездах, а самым низким – в Харьюском уезде (18,1%), Ярваском (18,9%) и Тартуском (20,9%) уездах. Больше всего показатель относительной бедности повысился в Вильяндиском (7,7%), Ида-Вируском (6,9%) и Хийуском (6,6%) уездах, и больше всего снизился в Ярваском (3,8%), Валгаском (2,9%) и Пярнуском (1,4%) уездах.
Уровень абсолютной бедности показывает, какая часть общества не в состоянии себя содержать. „В 2021 году в абсолютной бедности проживали около 18 000 человек, что на 10 700 меньше, чем годом ранее. Месячный доход проживающих в абсолютной бедности людей из расчета состава домохозяйства был меньше 234 евро“, — рассказала Анет Мюйрсоо.
Показатель абсолютной бедности был самым высоким среди проживающих одиноко людей в возрасте до 65 лет (5,5%) и родителей-одиночек (4,2%). По возрастным группам показатель абсолютной бедности был самым высоким среди лиц 18–24 лет (2,6%).
В депривации, когда люди не могут себе позволить многие из общепринятых в обществе благ, в 2022 году проживало чуть больше, чем в предыдущие годы: 7% населения Эстонии, или 92 100 человек. Более всего ощущают депривацию жители в возрасте 65 лет и старше (10,6%), а менее всего – в возрастной группе 18–24 лет (3,9%). За год более всего увеличилось число испытывающих депривацию лиц 65 лет и старше, а также детей.
Оценки базируются на данных социального исследования в Эстонии 2022 года, главным представителем общественного интереса является Министерство социальных дел. В исследовании принимали участие 5735 домохозяйств. В исследовании собирались данные о годовом доходе, поэтому в 2022 году спрашивали данные относительно доходов за 2021 год. Показатель годового дохода необходим для расчетов показателей бедности и неравенства. Социальное исследование проводится на основании единой методики во всех государствах ЕС.
Уровень относительной бедности – это доля лиц, чей годовой доход с учетом состава домохозяйства, т. е. эквивалентный нетто-доход меньше установленной границы относительной бедности. Граница относительной бедности составляет 60% от медианы годового эквивалентного нетто-дохода членов домохозяйства. Эквивалентный нетто-доход – это доход домохозяйства, поделенный на сумму потребительских весов членов домохозяйства.
Уровень депривации показывает долю населения, которая не может себе позволить как минимум пять компонентов из 13: 1) погашение задолженности (по ипотеке, аренде жилья, ЖКУ, платежи за покупки); 2) поддержание тепла в доме; 3) свести концы с концами в случае непредвиденных расходов; 4) питание мясом, курицей, рыбой или вегетарианским эквивалентом минимум раз в два дня; 5) ежегодный отпуск в течение недели вне дома; 6) личный автомобиль; 7) заменить сломанную мебель; 8) заменить изношенную одежду новой; 9) иметь две пары подходящей обуви, по одной на каждый сезон; 10) тратить небольшое количество денег на себя каждую неделю; 11) иметь деньги на регулярный досуг; 12) встречаться с друзьями/семьей за столом по крайней мере раз в месяц; 13) платить за подключение Интернета;