ГРАФИКИ | В Эстонии в относительной бедности чаще всего проживают пожилые люди и родители-одиночки

По словам руководителя отдела демографической и социальной статистики Департамента статистики Анет Мюйрсоо, уровень относительной бедности показывает неравномерность доходов в государстве. „В относительной бедности в прошлом году проживало около 301 100 человек, что примерно на 30 300 человек больше, чем в 2020 году. Месячный доход этих людей с учетом состава домохозяйства был меньше 763 евро“, — сказала Анет Мюйрсоо.

Уровень относительной бедности был самым высоким за последние годы и прежде всего вырос за счет пожилых людей, при этом в семьях с детьми этот показатель снизился. „В группе проживающих в одиночку лиц в возрасте 65 лет и старше в относительной бедности проживало 82,8% жителей, что на 4,7% больше, чем годом ранее. По большей степени это вызвано средним размером пенсии по старости, который меньше установленной границы относительной бедности. Кроме того, в относительной бедности проживает практически каждый третий родитель-одиночка. Их доходы не выросли так быстро, как, например, у семей с двумя родителями“, — объяснила Анет Мюйрсоо.

Показатель относительной бедности был самым высоким в Ида-Вируском (38,3%), Хийуском (31,6%) и Выруском (31,2%) уездах, а самым низким – в Харьюском уезде (18,1%), Ярваском (18,9%) и Тартуском (20,9%) уездах. Больше всего показатель относительной бедности повысился в Вильяндиском (7,7%), Ида-Вируском (6,9%) и Хийуском (6,6%) уездах, и больше всего снизился в Ярваском (3,8%), Валгаском (2,9%) и Пярнуском (1,4%) уездах.

Уровень абсолютной бедности показывает, какая часть общества не в состоянии себя содержать. „В 2021 году в абсолютной бедности проживали около 18 000 человек, что на 10 700 меньше, чем годом ранее. Месячный доход проживающих в абсолютной бедности людей из расчета состава домохозяйства был меньше 234 евро“, — рассказала Анет Мюйрсоо.