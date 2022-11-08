ВИДЕО | Мужчина выиграл рекордные 75 миллионов долларов, поставив на любимую бейсбольную команду
Американский бизнесмен Джим Макингвейл выиграл самую крупную сумму в истории ставок на спорт.
Макингвейл поставил 10 миллионов долларов на бейсбольный клуб „Хьюстон Астрос“, который стал чемпионом американской профессиональной лиги MLB. Бизнесмен сделал несколько ставок, первая из которых была сделана еще в мае, тогда он поставил три миллиона.
Летом 71-летний мебельный магнат еще несколько раз делал ставки на победу „Хьюстон Астрос“ и теперь заработал на удачной ставке 75 миллионов долларов (столько же в евро), об этом сообщает ESPN.
Макингвейл наблюдал за решающей игрой между „Астрос“ и „Филадельфия Филлис“ с трибун и, по понятным причинам, был вне себя от радости после победы хьюстонской команды.
Состояние Макингвейла оценивается в 300 миллионов долларов. После своего крупного выигрыша он пообещал раздать людям мебель на миллионы долларов бесплатно.