В администрации Зеленского заявили, что „никогда не отказывались“ от переговоров с Россией

Подоляк написал в твиттере, что позиция Киева „известна и открыта“: сначала Россия должна вывести войска с территории Украины, а только потом — „все остальное“.

„[Президент РФ Владимир] Путин к этому готов? Конечно, нет. А раз так, то по нашей конструктивной оценке мы будем говорить со следующим лидером России“, — заявил Подоляк.

Издание The Washington Post 6 ноября написало, что Вашингтон попросил Киев публично продемонстрировать готовность к переговорам с Москвой, чтобы не потерять поддержку стран, жители которых могут волноваться из-за перспективы длительной войны. Итальянская La Repubblica со ссылкой на источники в НАТО 7 ноября написала, что США допускают, что Украина может начать переговоры после возвращения контроля над Херсоном.

В октябре, вскоре после того, как Россия объявила об аннексии четырех украинских регионов, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором констатировал „невозможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным“.