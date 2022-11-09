МНЕНИЕ | Осторожно, двери закрываются? Молодым украинским беженцам есть над чем задуматься

Казалось бы, все просто как арбуз. Первым встал министр иностранных дел и предложил закрыть границы. Министр внутренних дел поморщился, обещал границы не закрывать, но взять под контроль. Вместе с начальником ЕКRE, давно выступавшим за проверку любых „передвижников“ сомнительного происхождения, единодушно сошлись во мнении: контроль на границе усилить, процедуру проверки ужесточить. Идея в нынешнем тревожном, зыбком, взрывоопасном контексте, надо сказать, верная. Информация лишней не бывает. Однако эта верная идея не очень внятно объясняет отказ бегущему из Украины молодому человеку. Официальный ответ звучит так: „Причиной рассматриваемого запрета на въезд стало также то, что человек не смог убедительно доказать, когда и как он прибыл в Россию из Украины, что породило мнение, что он уже жил в России до начала войны. Цель его поездки также оставалась неясной.“