09.11.2022, 09:00
МНЕНИЕ | Осторожно, двери закрываются? Молодым украинским беженцам есть над чем задуматься(25)
Вопрос сохранения генофонда встал не ребром, а бритвенным лезвием
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На границе не видно, „за кого ты – за красных или за белых“. Кто может с уверенностью сказать, что пущенный сегодня в Эстонию юноша через пару лет не сбросит кожу и явит себя миру в другой, не очень дружественной ипостаси? - пишет публицист Иван Романов в своей колонке для RusDelfi.
Новости на первой полосе: нарвские пограничники развернули группу украинских беженцев обратно в Россию. Нарвские пограничники отказали во въезде молодому украинскому беженцу, прибывшему из Ивангорода. Поначалу робкие, короткие сообщения о подобных случаях за месяц набрали обороты, налились подробностями и обросли слухами. Появились вопросы.