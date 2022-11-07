WSJ: советник Байдена по нацбезопасности провел секретные переговоры с приближенными Путина об Украине и ядерном оружии

По словам собеседников газеты, целью этих контактов было не урегулирование войны в Украине, а предотвращение эскалации и поддержка каналов связи. Издание добавляет, что беседы также проводились, чтобы предостеречь Москву от применения ядерного оружия или другого оружия массового поражения.

Когда и как часто Салливан контактировал с Ушаковым и Патрушевым, источники The Wall Street Journal не уточнили.

Кроме того, по информации издания, Салливан призвал руководство Украины публично заявить о готовности урегулировать конфликт. Ранее о подобных просьбах со стороны администрации президента США сообщала The Washington Post.

Пресс-секретарь Салливана не стала комментировать информацию газеты. В Белом доме публично не сообщали, что советник президента США вел переговоры с российскими официальными лицами в последнее время. В Кремле не ответили на запрос, пишет „Медуза“.