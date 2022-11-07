В Ыйсмяэ второй день подряд на одном и том же месте сбивают пешехода

В 15.30 у дома по адресу Ыйсмяэ теэ, 6 в Таллинне был сбит человек. Пострадавший доставлен в больницу.

Вчера, 6 ноября, в 17.05 на этом же месте 34-летний пешеход стал переходить дорогу на красный свет и его сбил автобус Man Lions City, которым управлял 62-летний мужчина. Оказалось, что у водителя автобуса нет прав соответствующей категории. В результате ДТП в автобусе упала 81-летняя женщина. Пешехода и пассажирку автобуса доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.