Новости Эстонии
07.11.2022, 21:32

„Смертельная статистика“. В каком уезде умирают чаще?

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Küünal
Küünal
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Институт развития здоровья опубликовал статистику по смертям. Самый неблагоприятным уездом оказался Ида-вирумаа.

Согласно статистике институту развития здоровья в этом году в период с января по сентябрь в Эстонии умерло по разным причинам 12 725 человек, из которых 6002 мужчин и 6723 женщин. Для примера в прошлом году за этот же период умерло 13 419, из которых 8693 мужчин и 9667 женщин соответственно.

Ожидаемо, что самое большое количество смертей приходится на Харьюский уезд – 4954 смертей. На втором месте Ида-Вирумаа – 1 719 смертей. Третье место занимает Тартуский уезд, в котором погибло 1236 человека. Однако в процентном показателе „лидирует“ Ида-Вирумаа. Там погибло 1.3% от общего числа жителей уезда. Харьюмаа же находится на предпоследнем месте. Процентную статистику по остальным уездам вы можете посмотреть ниже:

Ида-Вирумаа – 1.3%

Ярвамаа – 1.26%

Валгамаа – 1.19%

Вырумаа – 1.16%

Йыгевамаа – 1.15%

Вильяндимаа – 1.13%

Ляэне-Виру – 1.13%

Сааремаа – 1.10%

Пярнумаа – 1.09%

Пылвамаа – 1.06%

Ляэнемаа – 1.05%

Рапламаа – 0.99%

Хиумаа – 0.92%

Харьюмаа – 0.80%

Тартумаа – 0.8%


Самой частой причиной смерти становились заболевания системы кровообращения.


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