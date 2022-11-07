„Смертельная статистика“. В каком уезде умирают чаще?(8)
Институт развития здоровья опубликовал статистику по смертям. Самый неблагоприятным уездом оказался Ида-вирумаа.
Согласно статистике институту развития здоровья в этом году в период с января по сентябрь в Эстонии умерло по разным причинам 12 725 человек, из которых 6002 мужчин и 6723 женщин. Для примера в прошлом году за этот же период умерло 13 419, из которых 8693 мужчин и 9667 женщин соответственно.
Ожидаемо, что самое большое количество смертей приходится на Харьюский уезд – 4954 смертей. На втором месте Ида-Вирумаа – 1 719 смертей. Третье место занимает Тартуский уезд, в котором погибло 1236 человека. Однако в процентном показателе „лидирует“ Ида-Вирумаа. Там погибло 1.3% от общего числа жителей уезда. Харьюмаа же находится на предпоследнем месте. Процентную статистику по остальным уездам вы можете посмотреть ниже:
Ида-Вирумаа – 1.3%
Ярвамаа – 1.26%
Валгамаа – 1.19%
Вырумаа – 1.16%
Йыгевамаа – 1.15%
Вильяндимаа – 1.13%
Ляэне-Виру – 1.13%
Сааремаа – 1.10%
Пярнумаа – 1.09%
Пылвамаа – 1.06%
Ляэнемаа – 1.05%
Рапламаа – 0.99%
Хиумаа – 0.92%
Харьюмаа – 0.80%
Тартумаа – 0.8%
Самой частой причиной смерти становились заболевания системы кровообращения.