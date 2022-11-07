„Смертельная статистика“. В каком уезде умирают чаще?

Согласно статистике институту развития здоровья в этом году в период с января по сентябрь в Эстонии умерло по разным причинам 12 725 человек, из которых 6002 мужчин и 6723 женщин. Для примера в прошлом году за этот же период умерло 13 419, из которых 8693 мужчин и 9667 женщин соответственно.