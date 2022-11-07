В темном-темном городе. Как живет Киев без света

Нужно признать, определенные успехи в войне против украинской энергетики у россиян имеются: утро прошлой пятницы без света встретили 450 тысяч киевских квартир, а на днях мэр города Виталий Кличко допустил, что этой зимой в столице возможен полный блэкаут и киевлянам, возможно, придется выехать из города.

Тем более, что последующие недели показали: эти удары не были случайными. В отсутствии заметных успехов на линии фронта российская армия принялась методично лишать украинцев света, и по энергообъектам в Киеве и под Киевом начало „прилетать“ практически каждую неделю.

Воронку на перекрестке в центре залатали буквально на следующий день после удара. Яму в парке зарыли еще через пару дней, хотя дети к тому времени уже приспособили огромную дыру в земле для своих игр.

Взрывы, которые мы услышали, прозвучали в центре Киева. Одна российская ракета ударила по перекрестку прямо возле университета, другая - по детской площадке в парке рядом. Большинство же ракет и дронов в тот день были нацелены на объекты энергетической инфраструктуры - электростанции, теплоэнергоцентрали, трансформаторные подстанции по всей территории Украины, и, в частности, в Киеве. В некоторых районах города пропал свет - новости с такими заголовками тогда еще были в диковинку.

Я хорошо помню, как начался новый этап войны для меня лично. Был понедельник, 10 октября, я только что отвел своего сына-третьеклассника в школу. Он вприпрыжку побежал в бомбоубежище: незадолго до этого в Киеве объявили воздушную тревогу. Большинство киевлян в ту пору тревоги игнорировали: их объявляли по пару раз на день, но с июня взрывов в городе не было. Вот и я прямо возле школы разговорился с мамой нашего одноклассника. И тут прозвучал первый взрыв, а сразу за ним второй. Мы быстро распрощались, и я нырнул в метро.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что в случае новых атак в столице Украины будут одновременно отсутствовать электроэнергия, вода и отопление. Для экономии энергоэнергии в Киеве уже ввели режим почасовых отключений света. Кличко допустил возможность эвакуации населения.

И хотя подобные сценарии пока что проговариваются властями скорее как теоретически возможные, сегодня жизнь в Киеве сильно отличается от той, какой она была до 10 октября.

„Отключенный“ город

Главное слово, прочно вошедшее в лексикон киевлян за последние недели, - „отключения“. За это время они узнали, что отключения электроэнергии бывают плановыми и аварийными, стабилизационными и веерными. В теории они чем-то отличаются, но на практике выглядят абсолютно одинаково: у тебя дома пропадает свет, а иногда и вода.

Опять же теоретически на специальном сайте ты можешь ввести свой адрес и узнать, в котором часу твой дом будет отключен и когда свет включат обратно, но с реальной жизнью эти графики часто не имеют ничего общего. Позавчера мой слот был с двенадцати утра до четырех дня, а отключили с девяти до одиннадцати. И потом еще с половины первого до трех. Сегодня света может не быть восемь часов, завтра десять или двенадцать. На позапрошлой неделе один день не отключали вовсе.

„Понимаем ваши эмоции, но мы все пребываем в непростых условиях“, - отвечают на волну возмущения обычных пользователей в компании-поставщике электроэнергии в Киеве и призывают киевлян всячески экономить электроэнергию.

В этой ситуации горизонт планирования элементарных, бытовых активностей сузился до предела.

Прежде всего, многие киевляне перестали пользоваться лифтами. В некоторых домах в кабинах появились „кризисные наборы“ - в картонных коробках может лежать какая-то нехитрая снедь, детская игрушка, питьевая вода, пачка успокоительного, если у кого-то из пассажиров случится приступ клаустрофобии, и пустая пластиковая бутылка для отправления физиологических нужд.

Как говорит одна из моих приятельниц, множество вещей теперь делаешь не тогда, когда нужно или когда есть желание, а тогда, когда есть такая возможность. Стирка - пока есть возможность включить стиральную машину, глажка - пока работает утюг, мытье головы - пока можно воспользоваться феном - самые очевидные примеры такой новой реальности.