Для того, чтобы заставить российских граждан платить квартирному товариществу, нужно обратиться в наш эстонский суд с заявлением о назначении попечителя проблемной квартиры, если имеется необходимость проявлять заботу об имуществе, которое принадлежит лицу, место пребывания которого может быть даже известно, но которое не может вернуться или заботиться о своих вещах по иным причинам (Гражданский процессуальный кодекс ЭР, статья 516 часть 1 пункт 2).

Но, к счастью, это совсем не так. Есть отличный и простой способ этого избежать, чтобы там не плели местные пропутинские политдеятели.

После того, как Эстония , Финляндия, Чехия и другие страны жёстко закрутили санкционные гайки, интерес к дешёвому имуществу у этих дельцов угас, и они спокойно оставили свои обязательства соседям по квартирным товариществам, которым, для того, чтобы прижучить этих жуликов, из-за заключённого между Эстонией и Россией в 1993 году договора о взаимной правовой помощи, нужно, якобы, обращаться с исками по недвижимости в какой-нибудь Басманный суд, правосудия в котором не больше, чем в созданной Гитлером „народной судебной палате“.

Теперь же отдельные защитники московской военной хунты хотят повесить на наших пенсионеров ещё и счета за ушлых российских дельцов, которые украв при режиме Путина деньги у российского народа, вложили их в покупку квартир в Европе, чтобы, если не получить ВНЖ , то хотя бы иметь причину для открытия долгосрочных виз „для обслуживания своего имущества“.

Понятное дело, что Тоом ближе интересы российских владельцев недвижимости, с которыми она лично знакома, чем интересы эстонских пенсионеров, которым тяжело оплачивать даже собственные счета за энергию, подскочившие вследствие развязанной Россией агрессивной и глупой войны.

Это мнение, мягко говоря, некомпетентное, и следование ему может нанести ущерб гражданам Эстонии – как правило русским пенсионерам из Копли или Кохтла-Ярве – если они откажутся от реализации своих прав и будут послушно и безропотно оплачивать счета недобросовестных российских граждан, которые плюют на свои обязательства.

Прочитал на портале RusDelfi текст Яны Тоом, в котором она утверждает , что невозможно отнять имущество у граждан России, которые оставляют в Эстонии неоплаченными долги за коммунальные расходы, поскольку, якобы, квартирным товариществам, чтобы отнять проблемную недвижимость, надо поехать в российский суд.

Попечителем могут назначить – и на практике именно так часто и делают – само это квартирное товарищество.

Далее попечитель, когда установит, что для оплаты долгов, которые наделал владелец имущества, надо это имущество продать по рыночной цене, он снова обращается с заявлением в суд о разрешении такой продажи. Суд проверит, не нарушает ли это прав владельца недвижимости, и можно ли получить с него деньги иным способом, и если сочтёт, что такой возможности нет, то спокойно выдаст разрешение, после чего квартиру можно будет пустить с молотка.

В Эстонии уже есть судебная практика по подобным спорам. В частности, Тартуский окружной суд 12 августа 2020 года вынес постановление в гражданском деле номер 2-18-15243, о том, что выдача разрешения на реализацию квартиры в Кохтла-Ярве, принадлежащей двум гражданам России, находится в компетенции эстонского суда, при условии, что ранее судом было установлено попечительство в отношении этого имущества.

Я призываю с осторожностью относиться к советам от Яны Тоом, поскольку, когда не имеющее квалификации политбюро даёт юридические советы, то оно всегда преследует политические цели. Такой целью может быть защита российских владельцев недвижимости ценой интересов эстонских пенсионеров. Не ведитесь! Проверяйте и перепроверяйте информацию, которая поступает из таких источников.

Солидарность и взаимовыручка поможет пережить все экономические проблемы, которые путинская Россия нам подбросила, и скорее приблизить победу Украины, которая сражается за демократию, свободу и правовое государство.

Также я предостерегаю и тех граждан России, которые, наслушавшись некомпетентных советов о том, что „бояться нечего“, „имущество отнять невозможно“ и т.п., решат отказаться от выполнения своих обязательств перед эстонскими квартирными товариществами. Дело кончится тем, что ваши квартиры у вас однозначно отберут. Причём без всяких санкций, а просто на основании общих правил. Так что крутитесь как хотите, хоть биткоины покупайте, а деньги в Эстонию за коммунальные услуги перечисляйте! Или продавайте эту недвижимость сами, если обслуживание активов за рубежом стоит для вас теперь слишком дорого. Пока ваш диктатор не закончит войну, ситуация будет становиться только хуже.