Российские власти проверяют сообщения о „больших потерях“ в Украине. Что известно

Воронежские мобилизованные

В субботу независимое издание „Верстка“ рассказало о больших потерях среди мобилизованных из Воронежской области. Издание утверждает, что под селом Макеевка в Сватовском районе в Луганской области в результате обстрела на линии соприкосновения якобы могли погибнуть сотни человек. Источником информации издание назвало одного из выживших военнослужащих, указав его имя и фамилию - Алексей Агафонов. Редакция подчеркнула, что в условиях военных действий не может верифицировать точные цифры потерь.

„Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел. Артиллерия, „Грады“, минометы, коптеры - нас просто расстреливали“, - процитировала „Верстка“ своего собеседника.

Кроме него источниками издания стали родственники мобилизованных, которые, как утверждается, попали под обстрел. Би-би-си при этом обнаружила пост в соцсетях другой женщины, в котором также идет речь о „посадках“ в Макеевке, где в начале ноября шли „жестокие бои“. Она пишет, что ее муж выжил и лежит в госпитале с осколочными ранениями.

Издание также опубликовало видеообращение женщин к губернатору Воронежской области и „вышестоящим инстанциям“ с просьбой о помощи мобилизованным, призванным в середине октября. Их направили „в сторону Луганска“ и в первый же день „поставили на передовую линию“, а командиры „покинули поле боя и убежали“, утверждает одна из женщин на видео, представившаяся Инной Поповой.

„Бой шел три дня“, - говорит она, ссылаясь на своего мужа. „Им сказали окапываться, а одна лопата была на 30 человек“, - подхватывает на видео еще одна женщина. После боя, по их версии, мобилизованные „дошли до комендатуры“ и сообщили, что „прошли бой, не сдались“. „Прошение их было, чтобы их убрали с передовых линий, - говорит Попова. - Им было разрешено отодвинуться назад немного. [Но] убрать их по факту никто не убрал! После чего они стали выходить на связь“.