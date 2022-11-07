„Это была ошибка“. Секс-шоп Hot Lips продавал секс-игрушку, которую рекламировали как „вагину 16-летней“(3)
В соцсетях распространялось фото одного из товаров в секс-шопе Hot Lips, в описании которого было указано, что это половые органы несовершеннолетней девочки. Глава предприятия Hot Lips заверяет, что это была ошибка, сделанная при переводе.
На домашней странице Hot Lips рекламировалась секс-игрушка под названием „Карманный мастурбатор вагина 16-летней“. На данный момент товара на сайте больше нет.
Основатель и руководитель предприятия Тимо Маюр сообщил, что товар распродан и больше не будет в продаже.
Руководитель по продажам Hot Lips Михаил Кучинский отметил, что товар был удален с домашней страницы еще до того, как его успели продать. Он подтвердил, что подобные товары ранее не продавались в магазине и больше продаваться не будут.
„Обычно я проверяю названия и состав товаров, которые добавляем себе на склад. Этот случайно пропустил без контроля“, - признался Кучинский.
Почему же товар с таким названием и вовсе было решено взять в продажу? Маюр отвечает, что это была ошибка перевода: „Описания всех товаров изначально указаны на английском языке, и их переводят разные переводчики. Это ошибка - ошибка переводчика“.
Недавно в торговом центре T1 открылся крупнейший в Эстонии и странах Балтии секс-шоп Hot Lips Erootikamaailm.