„Это была ошибка“. Секс-шоп Hot Lips продавал секс-игрушку, которую рекламировали как „вагину 16-летней“

На домашней странице Hot Lips рекламировалась секс-игрушка под названием „Карманный мастурбатор вагина 16-летней“. На данный момент товара на сайте больше нет.

Основатель и руководитель предприятия Тимо Маюр сообщил, что товар распродан и больше не будет в продаже.

Руководитель по продажам Hot Lips Михаил Кучинский отметил, что товар был удален с домашней страницы еще до того, как его успели продать. Он подтвердил, что подобные товары ранее не продавались в магазине и больше продаваться не будут.

„Обычно я проверяю названия и состав товаров, которые добавляем себе на склад. Этот случайно пропустил без контроля“, - признался Кучинский.

Почему же товар с таким названием и вовсе было решено взять в продажу? Маюр отвечает, что это была ошибка перевода: „Описания всех товаров изначально указаны на английском языке, и их переводят разные переводчики. Это ошибка - ошибка переводчика“.

Недавно в торговом центре T1 открылся крупнейший в Эстонии и странах Балтии секс-шоп Hot Lips Erootikamaailm.