26 тысяч человек получит продовольственную помощь от государства, число нуждающихся выросло в два раза

Ирина Кузина: Мы уже точно знаем, что закупленную государством продовольственную помощь получат 26 тысяч человек.

Ведущая Юлия Лукашенкина: Комментируют ли местные самоуправления, почему вдруг резко так резко выросло число тех, кому нужна продуктовая помощь?

На самом деле, у местных самоуправлений ситуации разные, разный средний возраст жителей, разный доход. Когда я задала такой же вопрос нашему отделу статистики и анализа, нам ответили, что на это повлияло несколько факторов. Начиная с марта Эстония принимает военных беженцев, предоставляя им временную защиту. И это означает, что у них есть такие же права, как и у жителей Эстонии - в том числе и на получение государственных пособий. Влияние также оказало повышение цен на электроснабжение, отопление и вообще все энергоносители.

Часто также люди часто забывают о том, что с июня у нас изменился порядок расчета той базы, на основании которой мы определяем, подходит ли человек для получения пособия или нет. С 1 июля учитываются и деньги, которые люди выплачивают банкам за кредиты на жилье. Соответственно, база получателей пособия расширилась. Это - основные факторы, которые были выделены отделом анализа и статистики Министерства социальных дел.

А каким образом распределяется продовольственная помощь, которую закупает государство?

Продовольственная помощь выдается получателям 4 раза в год. Эти даты известны, их можно уточнить в своем местном самоуправлении у социального работника. Когда продуктовый банк распределяет закупленную государством помощь, это не происходит в один день. У каждого человека есть своя дата, в которую ты приходишь и получаешь продовольствие.

Таким образом, на следующие 3 месяца - то есть, на четвертый квартал - продовольственная помощь уже закуплена и направлена в разные отделения продуктового банка по всей территории Эстонии. Начинается ее распределение между теми, кто стоит в очереди на получение продовольственной помощи.

В четвертом квартале рост довольно существенный. Мы знаем, что 26 тысяч человек нуждаются в этой помощи. Если вы чувствуете, что тоже не справляетесь - самый быстрый способ получить помощь, это обратиться к местное самоуправление к социальному работнику.