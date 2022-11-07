В пожаре в жилом доме погибла 18-летняя девушка

7 ноября в 04:19 центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Кантси в городе Килинги-Нымме в волости Саарде в Пярнумаа горит двухэтажный жилой дом, в котором находятся люди.

Когда спасатели прибыли на месте, дом горел открытым пламенем. Девять жителей дома своими силами выбрались из здания, но 18-летней девушке этого сделать не удалось.

Спасатели обнаружили на втором этаже ее тело.

В 5.10 пожар был локализован, а к 08:38 полностью ликвидирован. Также в доме была найдена мертвая кошка.

Всех пострадавших осмотрели медики, никто в медицинской помощи не нуждался.

Точные причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, в доме отсутствовал дымовой датчик.