07.11.2022, 12:19
В пожаре в жилом доме погибла 18-летняя девушка
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня рано утром в пожаре в Пярнумаа погибла молодая девушка.
7 ноября в 04:19 центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Кантси в городе Килинги-Нымме в волости Саарде в Пярнумаа горит двухэтажный жилой дом, в котором находятся люди.
Когда спасатели прибыли на месте, дом горел открытым пламенем. Девять жителей дома своими силами выбрались из здания, но 18-летней девушке этого сделать не удалось.
Спасатели обнаружили на втором этаже ее тело.
В 5.10 пожар был локализован, а к 08:38 полностью ликвидирован. Также в доме была найдена мертвая кошка.
Всех пострадавших осмотрели медики, никто в медицинской помощи не нуждался.
Точные причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, в доме отсутствовал дымовой датчик.