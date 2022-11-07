Экономист: в октябре цены снизились, но ценовое давление сохраняется

По данным Уускюла, цены в ресторанах и гостиницах снизились в октябре по сравнению с сентябрем. С другой стороны, по его словам, цены здесь зависят от сезона, поэтому октябрьское падение было нормальным. „Однако цены в другой очень важной категории (продукты питания и безалкогольные напитки) продолжали расти. Цены также начали расти на услуги связи, что свидетельствует о медленном распространении цен на другие товары и услуги“, – добавил он.

По словам главного экономиста, помимо сезонных факторов, на динамику цен повлияли частичная компенсация расходов на жилье и внедрение универсальной услуги. „Благодаря этому расходы на жилье снизились на 11,2 процента. Тем не менее, расходы на жилье остаются на 51,9 процента выше, чем в прошлом году. Это свидетельствует о важности мер правительства по сдерживанию роста цен, но также и о том, что расходы на жилье остаются очень высокими“, – пояснил Уускюла.

Учитывая, что расходы, связанные с жильем, составляют в среднем 15% от общих расходов, уже одно лишь это привело к снижению общего уровня цен на 1,7%. „Однако, если не принимать во внимание сезонное падение цен, рост цен на остальные товары и услуги в период с сентября по октябрь оставался значительно высоким – 1,5 процента“, – сказал главный экономист Luminor, добавив, что ценовое давление в Эстонии не ограничится лишь октябрем.