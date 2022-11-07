Родственники заявили, что отказавшихся воевать мобилизованных удерживают в подвале в Донецкой области

В письме говорится, что как минимум восемь насильно удерживаемых военных перед мобилизацией работали в АО „Горно-металлургический комплекс „Дальполиметалл“» в городе Дальнегорск Приморского края. Родственники утверждают, что у них была бронь от призыва в армию как у сотрудников оборонного предприятия. Однако командование не отпустило никого из них домой, отправив сначала на учебный полигон, а затем — в зону боевых действий, как утверждается, без специальной подготовки.

Мобилизованных посадили в подвал после того, как они написали рапорты об отказе участвовать в штурме по убеждениям совести. По словам родственников военных, таким образом их пытаются „измором“ заставить отказаться от рапортов. При этом, говорится в письме, насильно удерживаемых не кормят, не предоставляют им средства личной гигиены, не объясняют, почему их держат в подвале, а также называют предателями и угрожают расстрелом.

По информации родственников, до конца октября мобилизованные находились в 40 километрах от аннексированного Мариуполя, в лесополосе строили блиндажи, в боевых действиях не участвовали, сдав военное снаряжение. Оттуда отказавшихся воевать увезли в подвал в поселке Завитне Бажання.

Одна из жен мобилизованных Елена Кашина рассказала The Insider, что у ее 33-летнего супруга нет никакого военного опыта, во время срочной службы в армии он ремонтировал бронетранспортеры в гараже.

„Когда они были на полигоне, им дали пострелять один день из автомата. У автомата был прицел согнут на бок, поэтому он ни с 400 метров не попал, ни даже со 100 метров. На следующий день они рыли окопы, вот и вся боевая подготовка. После этого их отправили уже в Украину“, — сообщила Кашина.