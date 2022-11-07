И швец, и жнец, и на дуде игрец: бывший футболист „Челси“ Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом
Бывший голкипер английских футбольных клубов „Челси“ и „Арсенал“ и сборной Чехии Петр Чех подписал контракт с британским хоккейным клубом „Челмсфорд“. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба клуба.
Контракт с игроком рассчитан на сезон-2022/23.
Чеху 40 лет, в период карьеры футболиста он выступал за чешские клубы „Хмель“ и „Спарта“, французский „Ренн“ и английские „Челси“ и „Арсенал“. В составе „Челси“ он стал четырехкратным чемпионом Англии и четырехкратным обладателем кубка страны, в 2012 году — победителем Лиги чемпионов, а в 2013 году — Лиги Европы. С „Арсеналом“ Чех один раз завоевал кубок и дважды — Суперкубок Англии. В составе сборной Чехии вратарь выступал с 2001 по 2016 год и провел 125 матчей.
В 2019 году Чех подписал контракт с британским хоккейным клубом „Гилдфорд“, за который выступал до 2022 года и провел в составе команды 18 матчей. „Челмсфорд“ выступает в Дивизионе 1 — Юг Национальной хоккейной лиги Великобритании — втором по силе дивизионе чемпионата страны.