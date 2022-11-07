Оказавшийся в центре скандала Михкельсон уходит с поста главы комиссии по иностранным делам(33)
Оказавшийся в центре скандала с фотографиями Марко Михкельсон (Партия реформ) уходит с поста руководителям парламентской комиссии по иностранным делам.
Ухода Михкельсона в той или иной степени хотели почти все партии. За выходные Партии реформ стало понятно, что других вариантов нет.
Таким образом, сегодня политик сообщил, что покидает пост председателя комиссии по иностранным делам.
„Несмотря на то, что публичные нападки на меня и мою семью несправедливы и гнусны, я принял решение уйти с поста председателя комиссии по иностранным делам в целях сохранения рабочего мира, — написал Михкельсон в социальных сетях. — Я не намерен отказываться от участия во внешней политике и политике безопасности Эстонии и буду баллотироваться на весенних парламентских выборах в Харьюмаа и Рапламаа“.