Оказавшийся в центре скандала Михкельсон уходит с поста главы комиссии по иностранным делам

Ухода Михкельсона в той или иной степени хотели почти все партии. За выходные Партии реформ стало понятно, что других вариантов нет.

„Несмотря на то, что публичные нападки на меня и мою семью несправедливы и гнусны, я принял решение уйти с поста председателя комиссии по иностранным делам в целях сохранения рабочего мира, — написал Михкельсон в социальных сетях. — Я не намерен отказываться от участия во внешней политике и политике безопасности Эстонии и буду баллотироваться на весенних парламентских выборах в Харьюмаа и Рапламаа“.